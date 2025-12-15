La fuerte revelación de un ex Boca sobre La Bombonera: "No existe mayor presión en el fútbol"

Valentín Barco atraviesa un gran presente en el Racing de Estrasburgo de Francia luego de un a salida conflictiva de Boca y un paso sin pena ni gloria por el Brighton Albion de la Premier League. Quizás para el mundo del fútbol, como también para el, el mejor momento en sus primeros pasos en la carrera profesional.

“ Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Lo he podido mostrar en Europa. Yo creo que sí, que estoy en el mejor momento de mi carrera ”, confesó en diálogo con el medio deportivo AS.

En la extensa entrevista que brindó, se refirió a las críticas que recibe: “ Yo creo que el 90% de todos los que haban de fútbol no lo miran o lo miran pero no entienden nada ”. A continuación, profundizó sobre su cambio de estilo de juego: “Cuando llegué aquí, a Estrasburgo, decían que solo jugaba de lateral y no ven esos detalles, de alguien que sabe de fútbol, que cuando atacaba me metía por dentro y solo ejercía de lateral cuando no teníamos la pelota, en fase defensiva. También iba de interior en la izquierda con balón... Esta temporada, directamente estoy jugando de centrocampista, ya sea en la derecha o en la izquierda . Y, dependiendo del rival, me muevo por distintas zonas. El entrenador me ha dado mucha libertad. Creo que me limito si te digo soy lateral izquierdo o mediocentro, porque me siento cómodo en todas las posiciones ”.

Valentín Barco-Portada

En medio de su gran presente, Barco no olvidó sus origenes y no dudó en hablar sobre sus inicios en Boca: “En Boca ya tienes presión desde que jugás en juveniles. Es el club con más presión de toda Sudamérica, y se podría decir incluso del mundo, porque hay mucha prensa, las cosas que haces se multiplican por mil, ya sean buenas o malas”.

“Es muy importante tener una muy buena mentalidad y centrarte en lo que tienes que hacer. Haber jugado en Boca te forma y te ayuda muchísimo para no sentir la presión cuando juegas en otros equipos y otros escenarios. Creo que después de jugar en La Bombonera no existe mayor presión en el fútbol”, sumó convencido.

Su deseo de jugar el Mundial

"Hay muchos jugadores en la mejor selección del mundo. Es la lista más difícil del mundo. Son jugadores de élite, muy top. Estar en la lista del Mundial va a ser difícil, pero tengo confianza. Creo que debo mantener el nivel que estoy mostrando. Es un sueño poder estar y jugar un Mundial con la selección, pero hay que trabajar mucho para llegar”, confesó el jugador de 21 años.