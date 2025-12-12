El cipoleño Valentino Simoni logró otro título con la reserva de Boca y sería promovido

El delantero fue titular en el 2 a 0 sobre Vélez, en la definición del Trofeo de Campeones de la categoría.

Con el cipoleño Valentino Simoni como titular , Boca derrotó por 2 a 0 a Vélez y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025, en el partido disputado esta noche, en el estadio Florencio Sola de Banfield.

El pibe rionegrino sigue cosechando éxitos en la reserva del club xeneize, mientras espera una oportunidad para debutar en la primera división. Según trascendió en los últimos días, tanto Valentino como tres compañeros de su categoría serían promovidos para la pretemporada del primer equipo.

Tras ganar la final del Torneo Proyección por penales hace algunos días contra Gimnasia de La Plata, Simoni y compañía volvieron a festejar, pero esta vez frente al Fortín.

simoni boca 2

Los goles fueron convertidos por el delantero Iker Zufiarre, con un cabezazo en el segundo minuto de descuento del primer tiempo, y el volante Lautaro Bianco, cuando iban 43 minutos del complemento.

El xeneize, que se había quedado con el Clausura en la semana pasada tras derrotar al Lobo en el mismo estadio, se consagró como el mejor equipo de reserva del año, habiendo vencido en la final a Vélez, vigente campeón del Apertura.

Las primeras llegadas del partido fueron de Vélez, con un remate por derecha del enganche Bautista Ramírez, que salió alto, y una buena jugada individual del extremo Damián Domínguez, que salió desde el medio hacia la izquierda y disparó cruzado, aunque no pudo superar al arquero Leandro Brey.

El primer gol de la noche llegó en el segundo minuto de descuento de la primera mitad, con un córner al primer palo que fue anticipado por el delantero Iker Zufiarre, que tocó la pelota cambiándole el poste al arquero y puso el 1-0.

Embed GOLPEÓ EL XENEIZE: Zufiaurre ganó por arriba y marcó el 1-0 de Boca ante Vélez en el Trofeo de Campeones de la Reserva.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Aomnz9a0j0 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 11, 2025

Boca tuvo la primera llegada del complemento antes del primer minuto de juego, con un desborde por derecha y remate alto de Zufiarre, que fue contenido por el arquero Álvaro Busso.

Un minuto más tarde, el atacante velezano Francisco Pozzo pudo controlar dentro del área grande y remató, aunque le faltó comodidad y su tiro, abriendo el pie derecho, se fue cerca del poste.

A los 27' de la segunda mitad, un cabezazo del atacante Leonel Flores y posterior remate ante el rebote del arquero fue despejado sobre la línea por el defensor Lucio Valdez.

Sobre el final, el volante Lautaro Bianco recibió y avanzó por izquierda, con una definición baja al primer palo que sentenció el triunfo “Xeneize”.

Minutos antes de cumplirse un nuevo "Día del Hincha de Boca", que se celebra cada 12 de diciembre, los pibes volvieron a darle un título al club en su categoría.

Simoni y tres compañeros serían promovidos

En la tarde del jueves, en las horas previas al partido, el periodista Augusto César, de ESPN, señaló que Dylan Gorosito, Facundo 'Jagger' Herrera, Tomás Aranda y Valentino Simoni serán promovidos al equipo de primera división y realizarían la pretemporada que comenzará antes de fin de año.

El cipoleño es el máximo anotador de la reserva en los últimos años, donde el equipo dirigido por Mariano Herrón ha logrado varios títulos.