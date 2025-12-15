Las primeras secuelas de la derrota en la final: quiénes son los dos jugadores que tienen su salida de Racing confirmada

El elenco celeste de Avellaneda sufrirá dos bajas de cara a la próxima temporada debido a la finalización de sus contratos.

Por un momento Racing saboreó la victoria que le daba el título del torneo clausura contra Estudiantes de La Plata que parecía tener poco tiempo para darle una respuesta a un resultado que había sido modificado con un golazo de Maravilla Martínez a los 81 minutos de juego, pero a los 93' apareció el histórico Guido Carrillo para devolverle vida.

Los penales le jugaron una mala pasada a la Academia y le negaron un nuevo título en la etapa de Gustavo Costas como entrenador del plantel mayor. En medio de la tristeza por la derrota que se le escapó de las manos, el elenco de Avellaneda transita un recambio en el equipo que tendría a corto plazo la salida de dos jugadores post final.

El primero de ellos es el arquero Gabriel Arias , quien ya se había despedido del Cilindro de Avellaneda en el duelo ante Tigre cerrando una importante etapa en la institución. El segundo, será Facundo Mura quien llegó en 2022 y llegó a ser una de las piezas importantes para el actual entrenador.

El jugador que cumplió 145 partidos con 12 goles y 15 asistencias podría emigrar al Inter Miami debido a que tendría una oferta del elenco en el que está Lionel Messi.

En una definición emocionante: Estudiantes es el nuevo campeón del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata venció desde la tanda de penales a Racing y se transformó en el nuevo campeón del fútbol argentino. Se quedó con el título del Torneo Clausura luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y por 5 a 4 desde los disparos desde los doce pasos. Adrián "Maravilla" Martínez abrió el marcador para la "Academia" y Guido Carrillo igualó el tanteador, sobre los minutos finales. Fernando Muslera y el palo fueron los grandes protagonistas en los penales para sumar el octavo título de Liga.

Con la coronación, el "Pincha" se ganó la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2026 y jugará el Trofeo de Campeones contra Platense, el próximo sábado 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás.

Así fue la victoria de Estudiantes contra Racing

La final, en Santiago del Estero, empezó muy entretenido. Durante los primeros instantes, Estudiantes de La Plata intentó imponer su juego desde el sector derecho, con combinaciones entre Santiago Ascacibar y Cristian Medina, donde consiguió rápidamente un corner a favor. Fiel al estilo de Eduardo Domínguez, el equipo buscó potenciar la velocidad de sus delanteros.

Con las impresiciones del "Pincha", Racing tuvo dos situaciones claras en un minutos. Primero, Duván Vergara recibió en tres cuartos de cancha, giró sobre la presión del defensor del elenco platense y descargó con Juan Ignacio Nardoni que, de primera, remató por encima del travesaño. Pocos segundos más tarde, el propio futbolista colombiano empezó y terminó una jugada que la pelota llegó mansita a las manos de Fernando Muslera.

La "Academia" buscaba abrir el juego y utilizar las subidas de sus laterales, pero desde el lado del "León" estaban atentos a esta situación donde Edwin Cetré retrocedía varios metros y se transformaba en un defensor más. Con la falta de asociaciones, Estudiantes de La Plata se animó a la segunda jugada, con lanzamientos largos que Racing no puede defender.

En primera instancia, Cristian Medina condujo un ataque y la soltó en el momento exacto para Tiago Palacios que se adentró en el área y remató con potencia por encima del larguero. Mientras que, la segunda chance, llegó desde una situación similar. El que se desmarcó y recibió para quedar de frente a la portería del elenco de Avellaneda fue Guido Carrillo que, no la pudo cruzar, disparó al primer palo donde Facundo Cambeses respondió de manera sensacional con su brazo izquierdo.

¡¡DE SELECCIÓN!! ¡¡CAMBESES LE GANÓ EL MANO A MANO A CARRILLO Y EVITÓ EL 1-0 DE ESTUDIANTES!!





En los primeros instantes del complemento, Estudiantes de La Plata fue mejor que Racing. Edwin Cetré cortó un avance de los dirigidos por Gustavo Costas, ganó en velocidad y abrió para Tiago Palacios que no pudo controlar bien, se le fue larga, pero se exigió para lanzar un centro peligroso para la aparición de Guido Carrillo que anticipó a Facundo Mura. La pelota se fue por el poste derecho.

Pasados los 15 minutos, se encendieron las alarmas en la escuadra racinguista. Facundo Cambeses sufrió un fuerte choque con Guido Carrillo y quedó muy sentido en su codo derecho. Frente al fuerte dolor, pidió el ingreso de los médicos del club para que lo atendieran, le vendaron el brazo y pudo continuar en cancha, mientras que Gabriel Arias miraba con atención, con la posibilidad de entrar.

Cuando no pasaba nada, la Academia encontró oro. Racing jugó rápido. Juan Ignacio Nardoni lanzó un pase largo a las espaldas de los centrales del "Pincha" donde Santiago Núñez intentó despejar y se la terminó acomodando a Adrián Martínez que, dentro del área, bailó al arquero de Estudiantes de La Plata, se dio media vuelta y la pinchó por encima de todos. Puso el 1 a 0 parcial a los 36 minutos.

¡¡¡MARAVILLA LA PICÓ, HIZO UN GOLAZO Y RACING LE GANA 1-0 A ESTUDIANTES LA FINAL DEL #TorneoClausura!!





El "León" no se quedó de brazos cruzados. Fue con todo al ataque y a los 3 minutos (de 6) del tiempo añadido, encontró la igualdad para estirar la definición en la prórroga. José Sosa, que había ingresado recién, se hizo cargo de un tiro libre desde la derecha y, con un guante, lanzó un centro preciso para la cabeza de Guido Carrillo. Con el empate 1 a 1, se estiró la final por media hora más.

GUIDO CARRILLO: ¡¡MÍSTICA PINCHARRATA!!





Al instante del empate agónico de Estudiantes de La Plata, las cámaras de la transmisión oficial, enfocaron una de las tribunas del estadio Madre de Ciudades donde se encontraba Juan Sebastián Verón, que vivió el partido junto a los hinchas. Lo gritó con el alma. Se abrazó con todos los fanáticos que tenía a su alrededor.

En el tiempo suplementario las chances más claras estuvieron del lado de la "Academia". Durante la primera mitad, Nazareno Colombo intentó con un disparo de larga distancia (poco más de 25 metros) y el balón se fue por encima del travesaño.

Mientras que, en la segunda parte, "Maravilla" Martínez le ganó las espaldas a los centrales del "Pincha" con un cabezazo letal, pero se encontró con las manos de Fernando Muslera que le ahogó el segundo grito, a una mano. Incluso, en el último minuto, Santiago Sosa encontró a Marcos Fernández que quedó mano a mano con el arquero de Estudiantes de La Plata, le quiso romper el arco y mandó la pelota a las nubes.

PENALES

Estudiantes de La Plata 5 - 4 Racing

Gol de José Sosa (Estudiantes de La Plata)

Gol de Adrián Martínez (Racing)

Erró Edwin Cetré -atajó Cambeses- (Estudiantes de La Plata)

Gol de Luciano Vietto (Racing)

Gol de Lucas Alario (Estudiantes de La Plata)

Gol de Agustín García Basso (Racing)

Gol de Joaquín Tobio Burgos (Estudiantes de La Plata)

Erró Gastón Martirena -atajó Muslera- (Racing)

Gol de Eric Meza (Estudiantes de La Plata)

Gol de Santiago Sosa (Racing)

Gol de Santiago Rodríguez (Estudiantes de La Plata)

Erró Franco Pardo -al palo- (Racing)

Las formaciones de Racing y Estudiantes

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez; Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.