¿Olor a despedida? El particular posteo de Franco Colapinto que sembró duda con su futuro

Las redes sociales fueron el escenario de un revuelo ante una declaración hecha por el piloto Franco Colapinto a través de un posteo en Instagram donde cerró la temporada de Fórmula 1 con sus fanáticos. Un carrusel de fotos y un escrito confuso generaron dudas en torno al futuro del joven que brilla en la máxima categoría.

Es que en el pie de foto escribió: “Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos”. La polémica se dio en torno a la despedida que le dio al número, un aspecto que tiene relevancia para el corredor debido a que tiene una carga emocional detrás debido a que es el que utilizaba su padre Aníbal cuando era piloto.

Al ver el revuelo generado en las redes sociales tras el mensaje que tuvo olor a despedida, Colapinto decidió dar marcha atrás y eliminar la parte del posteo donde hacía referencia al número que utilizaría. Lo cierto es que si bien no está confirmado, Franco volvería en 2026 con el mismo número pero un monoplaza totalmente nuevo y de mayor características positivas que podrían permitirle ser protagonista en el circuito.

Se conoció el campeón de destructores en la Fórmula 1: el puesto que ocupó Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró un año para el olvido con un Alpine que no funcionó durante la temporada y le trajo dolores de cabeza no permitiéndole cosechar puntos luego de sumarse a las segunda butaca de la escudería para reemplazar a Jack Doohan. Los peores recuerdos se van con el A525, uno de los principales factores por los que aparece en el campeonato de destructores.

En alguna oportunidad el piloto tuvo responsabilidad en distintos choques que tuvo con su monoplaza pero también con el condicionamiento de una unidad de potencia que lo obligaba a rozar e incluso traspasar los límites para al menos emparejarse con los rivales de mitad de tabla del ciricuito. Es por eso que ha tenido distintos choques que lo pusieron en el centro de atención de la grilla.

Con el cierre de la temporada se confirmó el orden completo en la lista de destructores, aquella que contempla los gastos hechos por la escudería debido a roturas provocadas por choques. La misma fue liderada por el brasileño Gabriel Bortoleto, de Kick Sauber, gastando casi cuatro millones de dólares, perseguido por el expiloto de Red Bull Yuki Tsunoda (3.5 millones). El campeón Lando Norris gastó casi tres millones con su Mc Laren.

Campeonato destructores

Por otra parte, Colapinto terminó noveno con un gasto de casi dos millones, por detrás de Doohan que costó más de 2.1 millones en arreglos. Por los golpes de Doohan, Colapinto y Pierre Gasly, la escudería francesa fue la que más gastó en la temporada (más de 5.3 millones).