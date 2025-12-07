Palo para Alpine: la contundente frase de Colapinto tras finalizar la temporada

El piloto argentino terminó último en el GP de Abu Dhabi, en lo que fue una temporada para el olvido.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con un mensaje de autocrítica y agradecimiento, tras un año marcado por dificultades deportivas pero también por el fortalecimiento del trabajo interno del equipo.

“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor” , expresó el piloto argentino al hacer balance del campeonato.

Colapinto reconoció que el rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, pero remarcó la importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos.

auto colapinto qatar

“Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, dejando en claro que el foco ya está puesto en la próxima temporada.

Cómo fue la última carrera de Colapinto

Colapinto sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.__IP__

Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas, y cerró el año en el 20° puesto de la tabla.

Lando Norris se consagró campeón mundial de pilotos

El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, luego del tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Abu Dabi en una carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Con este resultado, a Norris le alcanzó para terminar con una ventaja de dos puntos en el campeonato por encima de Verstappen. El podio en el Circuito de Yas Marina lo completó el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien cruzó la bandera a cuadros en el segundo lugar, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último y terminó la temporada sin puntos.

Norris tuvo el título prácticamente controlado en todo momento, ya que largó segundo pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.

lando-norris-mclaren

El único momento de tensión que se vivió en la carrera se dio en la vuelta 23, cuando luego de su parada en boxes realizó una maniobra extrema para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.

Norris tuvo un 2025 impresionante, en el que demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron.

Este título le permitió a Norris cortar con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 sin mayores inconvenientes.

Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).