Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 por una diferencia de dos puntos con Verstappen

El holandés se quedó con el Gran Premio de Abu Dhabi, pero no le alcanzó para alzarse con el título ya que el británico finalizó en la tercera posición.

El británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, luego del tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Abu Dabi en una carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Con este resultado, a Norris le alcanzó para terminar con una ventaja de dos puntos en el campeonato por encima de Verstappen. El podio en el Circuito de Yas Marina lo completó el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien cruzó la bandera a cuadros en el segundo lugar, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último y terminó la temporada sin puntos.

Norris tuvo el título prácticamente controlado en todo momento, ya que largó segundo pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.

El único momento de tensión que se vivió en la carrera se dio en la vuelta 23, cuando luego de su parada en boxes realizó una maniobra extrema para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.

Norris tuvo un 2025 impresionante, en el que demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997675056730706156&partner=&hide_thread=false LANDO NORRIS IS THE 2025 FORMULA 1 WORLD CHAMPION!!!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Rg4cc4OwlU — Formula 1 (@F1) December 7, 2025

Este título le permitió a Norris cortar con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 sin mayores inconvenientes.

Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

Colapinto, por su parte, sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas.

Así quedaron las posiciones entre los pilotos que luchaban por el campeonato de Fórmula 1

1- Lando Norris (McLaren): 423

2- Max Verstappen (Red Bull): 421

3- Oscar Piastri (McLaren): 410

Los equipos que más títulos de pilotos tienen

Ferrari — 15 títulos

Alberto Ascari (1952, 1953)

Juan Manuel Fangio (1956)

Mike Hawthorn (1958)

Phil Hill (1961)

John Surtees (1964)

Niki Lauda (1975, 1977)

Jody Scheckter (1979)

Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Kimi Räikkönen (2007)

McLaren — 13 títulos

Emerson Fittipaldi (1974)

James Hunt (1976)

Niki Lauda (1984)

Alain Prost (1985, 1986, 1989)

Ayrton Senna (1988, 1990, 1991)

Mika Häkkinen (1998, 1999)

Lewis Hamilton (2008)

Lando Norris (2025)

Mercedes — 9 títulos

Juan Manuel Fangio (1954, 1955)

Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Nico Rosberg (2016)

Red Bull Racing — 8 títulos

Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013)

Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2024)

Williams — 7 títulos

Alan Jones (1980)

Keke Rosberg (1982)

Nelson Piquet (1987)

Nigel Mansell (1992)

Alain Prost (1993)

Damon Hill (1996)

Jacques Villeneuve (1997)

Lotus — 6 títulos

Jim Clark (1963, 1965)

Graham Hill (1968)

Jochen Rindt (1970)

Emerson Fittipaldi (1972)

Mario Andretti (1978)

Brabham — 3 títulos

Jack Brabham (1966)

Denny Hulme (1967)

Nelson Piquet (1981)

Cooper — 2 títulos

Jack Brabham (1959, 1960)

Tyrrell — 2 títulos

Jackie Stewart (1971, 1973)

Alfa Romeo — 2 títulos

Nino Farina (1950)

Juan Manuel Fangio (1951)

Benetton — 2 títulos

Michael Schumacher (1994, 1995)

Renault — 2 títulos

Fernando Alonso (2005, 2006)

Maserati — 1 título

Juan Manuel Fangio (1957)

BRM — 1 título

Graham Hill (1962)

Matra — 1 título

Jackie Stewart (1969)

Brawn GP — 1 título