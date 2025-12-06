Mal cierre de año: Franco Colapinto largará último en el GP de Abu Dhabi
El piloto argentino de Alpine no pudo superar la Q1 en la clasificación de la última carrera del año en la Fórmula 1.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una floja clasificación, ya que quedó eliminado en la Q1 y largará último en la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1.
Colapinto, que todavía no pudo sumar puntos en lo que va del año, registró un tiempo de 1:23,890 y quedó a un segundo y 285 milésimas del líder de la sesión, que fue el australiano Oscar Piastri (McLaren).
La carrera del GP de Abu Dhabi, que definirá al campeón de la temporada 2025, será este domingo a partir de las 10 de la mañana (hora de Argentina).
NOTICIA EN DESARROLLO...
Te puede interesar...
Leé más
Con una gran actuación en la FP1: así fue el viernes de Franco Colapinto en el GP de Abu Dhabi
Con Colapinto como protagonista y algunos ausentes: cómo fue la foto de fin de año de los pilotos de Fórmula 1
¿Otra estrella mundial a La Bombonera? El piloto de Fórmula1 que quiere llevar Colapinto al estadio
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario