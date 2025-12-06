De mecánicos de F1 a dueños de un equipo: el increíble desafío de dos argentinos que triunfan en Europa

Impulsados por el "efecto Colapinto", decidieron dejar el glamour de la Máxima para forjar un semillero de pilotos albicelestes en el camino a la gloria.

Llegar a la Fórmula 1 suele ser el techo para quienes trabajan en el automovilismo, pero dos argentinos decidieron bajarse del sueño cumplido para darle forma a uno nuevo: se trata de Gregorio Mandrini y Nicolás Bianco, mecánicos de Racing Bulls , que avanzan con un proyecto propio en Europa que ya toma forma y apunta a acompañar a jóvenes pilotos de nuestro país en su camino hacia la Máxima.

La decisión llega en un momento de fuerte visibilidad para los argentinos en las categorías formativas. El llamado “efecto Colapinto” aceleró las consultas de chicos que buscan correr en Europa , y ahí vieron una oportunidad para dar un paso hacia adelante con una idea que, en rigor, ya venían pensando.

“Hace dos años que conversamos de esto con Nico, pero tomó mucha fuerza con la historia de Franco Colapinto y su llegada a la F1. Con esto aparecieron un montón de pilotos que querían llegar a competir y antes por ahí no se les cruzaba ni por la cabeza ”, explicó Mandrini.

Ese impulso derivó en una iniciativa que combina experiencia en la élite con la posibilidad de iniciar el camino a la cúspide en un entorno más familiar. “Queremos ser un poco ese puente entre Argentina y Europa. No es lo mismo llegar a un equipo suizo u holandés, que a uno donde tienen tus mismas raíces”, sostuvo Mandrini.

Esa idea se transformó en Alpha 54 Racing, una nueva escudería con bandera argentina que competirá en la Fórmula 4 italiana y en el Campeonato E4 europeo. Ambos confirmaron la compra de dos monopostos Tatuus, que serán entregados a fines de diciembre, y trabajan desde Faenza, en la misma zona donde se encuentra la sede de Racing Bulls. La base, de hecho, aparece registrada en Via Proventa 150/7, en pleno Motor Valley italiano (la región de Emilia-Romaña, en el norte de ese país, en la que están muchas de las grandes escuderías y marcas).

Un proyecto argentino en el corazón del Motor Valley

alpha54 escudo El escudo que representa al nuevo equipo Alpha54. Foto: Instagram @alpha54racing

Según Mandrini, muchos jóvenes llegan a campeonatos que no son el camino adecuado, y Alpha 54 Racing busca cubrir justamente ese vacío y ofrecer un primer paso ordenado para los pilotos nacionales. La categoría, primera parada en la escalera hacia la Fórmula 1, permite sumar puntos para la Superlicencia y no tiene límites estrictos de tests, de modo que la actividad depende del presupuesto del piloto.

alpha54 1200x678 La escudería Alpha54 correrá en la Fórmula 4 italiana a partir de 2026. Imagen: Instagram @briccodesign

Ya hay un argentino confirmado para pruebas de pretemporada: Lautaro Campioni, piloto del TC 2000 y la Fórmula Nacional, que en febrero realizará ensayos en España. Además, los directores analizan la compra de un tercer auto y están en conversaciones con otros corredores, aunque sin nombres públicos por ahora. “Pero yo te puedo garantizar al 100% que van a correr dos o tres pilotos argentinos, seguro”, prometió Mandrini.

alpha54 briccodesign Azul y dorado: así se verían los monoplazas de Alpha54 en la próxima temporada de F4 italiana. Imagen: Bricco Design

El nombre Alpha 54 Racing combina su historia personal con sus raíces: “Alpha” remite al equipo AlphaTauri, donde se conocieron (hoy es Racing Bulls), mientras que el “54” alude tanto al prefijo telefónico argentino como al número con el que corría el padre de Mandrini, que murió en 2012. Y no se queda con eso: la argentinidad está en el nombre, en los pilotos, en el espíritu y también en el staff, porque incluye mecánicos e ingenieros de Argentina y hay planes de lanzar capacitaciones para sumar más técnicos en el futuro.

El adiós a Racing Bulls y una vida exigente en la F1

El final de su etapa en Racing Bulls llega en semanas de doble actividad: ya pasó Qatar y ahora es el turno del cierre de la temporada en Abu Dabi. Dentro del equipo satélite de Red Bull entienden la decisión de Mandrini y Bianco, y la consideran el sueño natural de quienes trabajan allí. Para el primero, en ese sentido, pesa también el desgaste de un calendario de 24 fechas, con viajes por 21 países y un ritmo que deja poco margen para la vida personal.

alpha54 nicolas bianco hadjar Tras bambalinas, la vida sigue: Nicolás Bianco en un momento de distensión junto a su hija e Isack Hadjar, el piloto francés que fue una de las revelaciones de la F1 esta temporada. Foto: Instagram @julia_ballario

Bianco, por su parte, viene de una década en Fórmula 1, y coincide con ese punto de vista: su experiencia en pit stops, la convivencia de 240 días al año fuera de casa y el trabajo mental que requiere cada operación explican el nivel de exigencia que enfrentan los mecánicos.

Pese a todo eso, las dudas iniciales existieron, por supuesto, y no distan de las que tienen muchas personas que están por emprender algo propio: dejar un trabajo estable, bien remunerado y en el nivel más alto del automovilismo implica dar un salto al vacío. Pero ambos lo asumieron como una decisión necesaria para avanzar.

racing bulls equipo Salto de fe: por el sueño de su proyecto propio, Bianco y Mandrini dejaron la estabilidad y el currículum que les daba el formar parte una escudería satélite de Red Bull que compite y suma puntos. Foto: X @visacashapprb

Ambos recuerdan que, cuando llegaron, no había argentinos en la categoría. Hoy, en cambio, el contexto es distinto: Colapinto en F1, Nicolás Varrone en F2, Mattia Colnaghi en F3 y varios jóvenes más en F4. En ese marco, la escudería argentina se suma como una herramienta concreta para acompañar un momento histórico del automovilismo nacional.

Es que la apuesta de Mandrini y Bianco remite, por escala y espíritu, al proyecto que en 1970 llevó al ACA a apoyar a Carlos Alberto Reutemann en Europa. Su intención es similar: ayudar a los pilotos argentinos a crecer afuera. Y aunque todavía queda mucho por conocerse, ambos coinciden en que el verdadero desafío todavía está en pañales.

“Esto recién empieza. Recién salió a la luz la mitad del proyecto, que es la parte del equipo, pero viene por detrás una cosa mucho más grande”, anticipó Mandrini. Y habrá que creerle.