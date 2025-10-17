Fórmula 1: quién es el único piloto en la historia que corrió un Gran Premio colado

Se dio el gusto de girar durante nueve vueltas en el Gran Premio de Alemania y terminó con un récord insólito e irrepetible.

Hans Heyer, el único piloto de la historia que corrió como colado en un Gran Premio de Fórmula 1.

La Fórmula 1 guarda anécdotas que parecen leyendas, pero pasaron de verdad. Una de las más increíbles ocurrió en 1977, en Hockenheim, Alemania: Hans Heyer , alemán, especialista en turismos, no se clasificó para el Gran Premio de su país… y, aun así, largó la carrera “colado” . Su breve participación terminó en abandono y descalificación, pero dejó una marca única: es el único piloto que figura con DNQ (no clasificó), DNF (abandono) y DSQ (exclusión) en el mismo GP.

Heyer llegó al GP de Alemania con 34 años y una trayectoria sólida fuera de los monoplazas. El equipo ATS le alquiló un Penske PC4 para intentar el sueño de “correr en casa”. Eran tiempos en los que la Fórmula 1 tenía una etapa de preclasificación. Al alemán no le alcanzó el tiempo para entrar entre los 24 habilitados, quedó 27° y pasó a ser tercer suplente , una chance mínima que dependía de tres bajas en la grilla.

El domingo, entre los nervios de la largada y un arranque confuso por problemas con las luces de partida, se dio el contexto ideal para la travesura. Heyer, desde boxes , vio el desorden inicial —hubo un toque fuerte en la primera curva— y salió a pista con su auto amarillo cuando el pelotón ya estaba en marcha. Los comisarios locales , que lo conocían por su campaña en turismos, miraron hacia otro lado en los primeros minutos y así el “polizón” se mezcló con el ritmo de carrera.

Hans Heyer (3) La largada del Gran Premio de Alemania de 1977.

La aventura duró nueve vueltas. El Penske/ATS N°35 se quedó sin transmisión y debió abandonar. Para entonces, la dirección de carrera ya había decidido la bandera negra: exclusión por “participación no autorizada”. Igual, el público alemán lo aplaudió como a un héroe chico: había cumplido su sueño de correr en la máxima, aunque fuera por la puerta de atrás.

La "osada hazaña" de Heyer se explica por la flexibilidad reglamentaria de aquella Fórmula 1 y por las costumbres de época: equipos chicos, autos de años anteriores y un paddock donde los vínculos personales pesaban. ATS era un proyecto joven y Heyer aportaba patrocinio local, conocimiento del circuito y un nombre querido.

Hans Heyer El Penske PC4 de Hans Heyer.

Aquella carrera en Alemania fue ganada por el austriaco Niki Lauda, con Ferrari, quien tenía como compañero de equipo a Carlos Alberto Reutemann, quien llegó cuarto. El podio fue completado por el sudafricano Jody Scheckter (Wolf) y por el alemán Hans Joachim Stuck (Brabham Alfa Romeo).

Fórmula 1: por qué el caso de Hans Heyer fue irrepetible

Con el correr de los años, y más aún con el profesionalismo extremo que trajo la era moderna, la Fórmula 1 pulió controles y cerró grietas. Hoy aquella travesura es impensable e improbable. En 1977, con estructuras más chicas y criterios de control menos homogéneos, el “permiso tácito” de los primeros giros le dio a Heyer una ventana única.

Hans Heyer Hans Heyer tiene 83 años.

El alemán, que fue campeón en turismos y múltiple ganador en resistencia, nunca volvió a intentar correr en Fórmula 1. Se quedó, eso sí, con un récord que ningún otro piloto desea ni puede igualar: no clasificó, abandonó y fue descalificado en su único Gran Premio. Él mismo lo resume con humor cuando recuerda “el día en que me colé en una carrera de Fórmula 1”.