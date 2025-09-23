¿Se suma a Alpine? La millonaria cifra por la que Christian Horner rescindió con Red Bull en la Fórmula 1

La escudería confirmó que llegó a un acuerdo de rescisión con Horner. Qué dijo el ex jefe de la escudería.

La escudería Red Bull confirmó la salida de Christian Horner a través de sus redes sociales a pesar de que en julio del corriente año se había notificado que dejaría su cargo. En las últimas horas trascendió que el experimentado ingeniero en Fórmula 1 deja su cargo a cambio de una suma millonaria debido a la indemnización.

El jefe se va expulsado de la escudería a pesar de que mantenía un contrato que lo unía con la escudería hasta fines de 2030, en medio de un escándalo de sexting que surgió en 2024. Según trascendió en el mundo de la F1, Horner habría cerrado un acuerdo de 80.000.000 de libras esterlinas (más de 90 millones de euros) debido al tiempo de contrato que restaba. Sin embargo, no existe confirmación oficial del monto.

"Ha sido un honor y un privilegio liderar el equipo. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado, batiendo récords y alcanzando metas que nadie habría imaginado. Mi mayor satisfacción ha sido reunir y dirigir a un grupo extraordinario de personas talentosas", dijo Horner a través de un comunicado replicado por la escudería.

Durante su gestión frente a Red Bull consiguió 124 victorias, 107 'poles' y 287 podios, por lo que en la escudería dejó buenas sensaciones deportivas. "Queremos agradecer a Christian su trabajo excepcional durante estos 20 años. Su compromiso, experiencia, conocimientos y pensamiento innovador han sido fundamentales para consolidar a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1. Gracias por todo, Christian, siempre formarás parte de la historia del equipo", esbozó Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de la escudería.

El posteo de Alpine que rompe las ilusiones de Franco Colapinto para esta temporada

Franco Colapinto no pudo igualar hasta el momento aquel debut ilusionador con la escudería Williams donde tenía un monoplaza con un buen ritmo de carrera que se posicionaba como la escudería más rápida entre los equipos que batallaban la mitad de tabla. El presente en Alpine es totalmente opuesto y encontrar funcionamiento es una hazaña.

El piloto se juega todo en las últimas siete carreras que quedan en el calendario entendiendo que el jefe de la escudería francesa Flavio Briatore aún debe tomar la decisión de quién acompañará a Pierre Gasly, confirmado hasta 2028, entre Franco y el piloto reserva Paul Aaron. En medio de las definiciones, la escudería lanzó un llamativo posteo donde le dejó en claro que deberá demostrar con su nivel de manejo pero sin esperar mucho aporte del monoplaza.

"Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base", escribió la escudería en su cuenta personal de X (ex Twitter). Cabe recordar que la escudería planea una inversión para la próxima temporada donde dejará el motor Reanault y comenzará a utilizar la marca Mercedes Benz.