Tras su segundo año en la Máxima, el récord que comparte Colapinto con otra figura de Fórmula 1

En la última fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1 , el Gran Premio de Abu Dhabi coronó como el nuevo campeón de la Máxima a Lando Norris. El británico de McLaren se quedó con el premio mayor tras llegar tercero y a pesar de la victoria de Max Verstappen. Y en el caso de Franco Colapinto , se terminó un año que lo tuvo de regreso en la grilla como titular.

El argentino debutó en Alpine a partir de la séptima prueba (GP de Emilia Romaña) en reemplazado de Jack Doohan, pero que al mismo tiempo fue complicado para el argentino por el rendimiento que mostró el A525 a lo largo del 2025. En ese sentido, hay que destacar que el oriundo de Pilar fue junto a George Russell los únicos dos pilotos que lograron completar todas las carreras. Es decir, sin DNF. En el caso del británico de Mercedes, fueron las 24 jornadas del campeonato, en las que logró sumar dos victorias (Canadá y Singapur) y nueve podios en total.

En inglés, Did Not Finish (no terminó) se les adjudica a aquellos pilotos que no lograron completar la carrera. Colapinto terminó los 17 Grandes Premios que corrió, con la excepción de que no pudo largar en Silverstone por un problema mecánico de su monoplaza. En ese sentido, la estadística marca un DNS (Did Not Start), por ende, no se contabiliza como que no finalizó el GP de Gran Bretaña. El otro asterisco del 2025 para el argentino fue su despiste durante la Sprint en Interlagos, razón por la cual no vio la bandera de cuadros en el mítico circuito paulista.

image

La campaña de Colapinto en su segunda temporada se resumen de la siguiente manera: alcanzó el 16° lugar en el Gran Premio de Emilia Romaña. Luego corrió en las calles de Mónaco (13°), para seguir su camino en Europa: España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) y en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 11). En el GP de Italia en Monza acabó en el 17° lugar y acabó 19° en Azerbaiyán.

En la continuidad del año, vio la bandera a cuadros en Singapur (16°) y en Austin, Texas, fue más rápido que su compañero de equipo Pierre Gasly en la Sprint (14°) y la carrera principal (17°). En México, llegó en el puesto 16. En Brasil, finalizó 15° la carrera principal. Ya en la parte final del calendario, en el circuito urbano de Las Vegas, llegó en el puesto 17. En las últimas dos carreras en Medio Oriente, fue último en la Sprint de Qatar y acabó en el 14° lugar en la principal. Y en Abu Dhabi, llegó a la meta en el último puesto de la grilla.

Cómo sigue la agenda de Franco Colapinto hasta la próxima temporada

Franco Colapinto ya pone el objetivo en la temporada que viene, que es la de sumar puntos y escalar lo más alto posible en la tabla de la Fórmula 1. A la espera del primer Gran Premio del 2026, ya se sabe que será de la agenda del piloto argentino durante este verano.

image

Si bien más de medio plantel de Alpine -incluido Colapinto- unas cuatro horas después de la carrera ya estaba esperando el avión en el aeropuerto de Abu Dhabi, otra parte se quedó porque este martes se realizarán los tests de Pirelli, con monoplazas adaptados a los neumáticos que se utilizarán en el 2026. El piloto que volverá al trazado de Yas Marina es Pierre Gasly, con el novato Kush Maini, quien participará en los test para los jóvenes.

Así, Colapinto dejó el buzo por este año ya que no manejará más el Alpine (un deseo íntimo seguramente), lo cual no quiere decir que haya entrado en vacaciones. El bonaerense de 22 años deberá volver a la sede de Enstone, en Inglaterra, esta semana, para darle el cierre al año con los últimos análisis y abrir el 2026 con una programación que se pondrá en marcha en unas semanas.

Colapinto, como el resto del equipo, se tomará unas tres semanas de vacaciones en diciembre y enero (algunos días estará en la Argentina), antes de volver a Enstone a mediados del primer mes del 2026 para realizar lo habitual de arranque de temporada: la preparación previa a la pretemporada, sesiones de contenido, fotos, material de video y más actividades por el estilo de cara al 2026.

image

Luego, en cuanto a la primera actividad oficial, será estar en el lanzamiento del A526, que se producirá el 23 de enero en Barcelona, donde se llevarán a cabo los primeros test del año con todos los equipos, del 26 al 30 de enero en el Circuito de Catalunya. Las segundas pruebas de pretemporada serán en el Circuito Internacional de Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Allí también serán los terceros test, del 18 al 20 del mismo mes, ya pensando en los últimos ajustes de cara al debut de la 76a temporada de la Fórmula 1, del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en el Melbourne Park.