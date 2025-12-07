El picante mensaje del compañero de Franco Colapinto: "No quiero ver el auto nunca más"

Pierre Gasly se quejó al término del Gran Premio de Abu Dhabi, última jornada de la actual temporada de la Fórmula 1, en la que quedó en 19° posición.

Durante toda la temporada, Franco Colapinto insistió en que su monoplaza era de los más limitados de la Fórmula 1 , incapaz de otorgarle ritmo y estabilidad para luchar en carrera, incluso contra los equipos del fondo. Por otra parte, Pierre Gasly acompañó esas críticas a lo largo del año, aunque recién en Abu Dhabi soltó el comentario más contundente.

Tras terminar 19° , dos milésimas por delante del argentino, el corredor francés dejó en claro por radio lo que pensaba del coche, y su mensaje generó sorpresa y cierta comicidad en el cierre del campeonato. El competidor galo abrió su comunicación con un tono formal pero resignado. “Muchas gracias por los últimos tres años. Muchas gracias” , afirmó al cruzar la bandera a cuadros. Pero lo más llamativo vino inmediatamente después.

Aún en conversación con sus ingenieros, luego expresó sin filtros su rechazo al A525. “Bueno, mantengamos ese auto lejos de mi lado el año que viene, por favor. No lo quiero ver nunca más” , aseguró, entre risas, aunque haciendo una síntesis perfecta de la frustración acumulada que sufrieron los dos representantes de la escudería. De hecho, su comentario se viralizó en las redes sociales.

| GASLY EN LA RADIO AL FINALIZAR LA CARRERA "Bueno, mantengamos este auto lejos de mí el año que viene. No lo quiero ver más" Todos somos Pierre pic.twitter.com/QMw114ZyKJ

Gasly, que se incorporó a la franquicia en 2023, cerró el Mundial en el 18° puesto y aportó todos los 22 puntos del equipo durante 2025. Sus actuaciones más sólidas llegaron en fines de semana aislados: séptimo en Bahréin, octavo en España y un meritorio sexto lugar en Gran Bretaña, además de dos décimos puestos en Bélgica y Brasil. También obtuvo puntos en las Sprint de Miami y San Pablo. Sin embargo, el balance fue muy inferior al de 2024, cuando había finalizado décimo con 42 unidades y celebrado su único podio con la escudería en Brasil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atencionfc/status/1997722970169765990&partner=&hide_thread=false Comparativa de Temporada F1 2025 entre Franco Colapinto y Pierre Gasly#Colapinto | #Gasly | #Alpine pic.twitter.com/DVHJwOl1SY — Atención Colapinto (@atencionfc) December 7, 2025

Qué espera Alpine de cara al 2026

Para ambos pilotos, el alivio llega con la inminente llegada del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2026, generando una transformación profunda en los autos del Gran Circo. Alpine concentra desde hace meses su trabajo en el A526, un proyecto que despertó expectativas internas y que explica la ausencia de mejoras significativas en el monoposto. El desafío, ahora, es que esa reconstrucción técnica se traduzca en un salto real. ¿Se dará?