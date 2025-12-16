¿Por qué tantas idas y vueltas para la pretemporada de River en San Martín de los Andes?

La directiva del Millo trabaja en el mercado de pases y mientras tanto se acerca la fecha del regreso del plantel a las prácticas.

Desde enero del 2020, cuando River realizó la pretemporada por primera vez en San Martín de los Andes , el sur neuquino ha sido un lugar recurrente para la vida del Millo. La decisión de buscar un destino en el sur del país nace exclusivamente de Marcelo Gallardo, quien conocía la región y consideró que su geografía era ideal para realizar los trabajos previos a la competencia oficial.

Así fue que tanto en el año mencionado como en 2022 y 2025, la delegación riverplatense completó tres pretemporadas, pero entre ellas hubo algunos matices.

Las primeras dos fueron con hospedajes en el hotel Loi Suites del complejo Chapelco , ubicado antes del ingreso a la ciudad, y los entrenamientos se desarrollaron en el predio El Desafío , que está casi en frente pero a varias cuadras de distancia.

Pero cuando el Muñeco volvió para su segundo ciclo, en el segundo semestre del 2024, River realizó un convenio por el cual adquirió terrenos dentro del complejo Chapelco que le permitirán realizar la pretemporada de manera mucho más independiente, pero en el mismo escenario geográfico que ya conoce.

Hace un par de semanas, algunos se pusieron en alerta cuando se supo que una de las dos canchas que el Millo tiene en el complejo mencionado no estaba en las mejores condiciones.

Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre, ya que es algo que se había dado cuando las pretemporadas se hacían en El Desafío. Los cancheros de River suelen llegar con tiempo para trabajar en los campos de juego, que en todos los casos del pasado lucieron en buen estado para un plantel profesional.

Es cierto que las alarmas se encendieron y que desde lo formal se analizaron otras posibilidades como hacer toda la preparación en el River Camp. Sin embargo, también es real que las intenciones del cuerpo técnico siempre fueron volver a San Martín.

Según trascendió en los últimos días, Gallardo habría pasado por la región en el medio de sus vacaciones y corroboró el estado de las canchas, que llegarían en condiciones para trabajar del 3 al 18 de enero.

El plantel volverá a reunirse en el River Camp el 20 de diciembre, habrá un breve receso en Navidad y año nuevo, y luego seguirán con los entrenamientos en el sur neuquino, en lo que será la cuarta pretemporada en este lugar.

Gallardo-Partido-Portada

Mientras tanto, la directiva y el cuerpo técnico trabajan en el mercado de pases buscando un volante central, un lateral izquierdo y un volante o delantero por afuera como prioridades. Fausto Vera, Julio Soler y Gianluca Prestianni fueron los primeros nombres que sonaron.

River necesita mejorar su rendimiento y la campaña, que en 2025 fue mala y lo llevó a quedarse afuera de la Libertadores 2026.

Los que arrancan la pretemporada

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Santiago Beltrán.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella (lesionado), Lautaro Rivero; Marcos Acuña, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Paulo Díaz (los tres últimos corren de atrás).

Volantes: Kevin Castaño, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maxi Meza (lesionado); Juan Portillo, Matías Galarza Fonda y Juan Fernando Quintero.

Delanteros: Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Facundo Colidio y Agustín Ruberto