Cruces de Neuquén a Chile: confirman nuevos horarios para los pasos fronterizos

Los puestos ubicados en la frontera con Chile sufrirán cambios en sus horarios de ingreso y egreso al país.

Se confirmaron nuevos horarios para los pasos fronterizos con Chile . El anuncio fue realizado desde el ministerio de Jefatura de Gabinete de la Nación. La medida para regular el tránsito internacional alcanza a los cruces ubicados en las regiones del Alto Neuquén, de los Lagos del Sur y del Pehuén.

La resolución establece franjas diferenciadas para ingreso y egreso del país, con el fin de ordenar la circulación y reforzar la coordinación con las autoridades del país vecino.

En la Región del Alto Neuquén, el Paso Fronterizo Pino Hachado tiene el horario de egreso (Argentina – Chile) desde las 8.00 a las 19.00 y de ingreso (Chile – Argentina) de 8.00 a 20.00.

En la Región de los Lagos del Sur, el Paso Cardenal Samoré está habilitado para el egreso desde las 8.00 y hasta las 19, mientras que el ingreso se extenderá de 8.00 a 20.00.

En cambio, tanto el Paso Hua Hum como el Paso Mamuil Malal ambos tienen el ingreso y egreso de 8.00 a 20.00.

Por otro lado, en la Región del Pehuén, el Paso Icalma-Villa Pehuenia tiene su horario de egreso de 8.00 a 19.00 y el ingreso es de 8.00 a 20.00.

Cabe recordar que el Paso Fronterizo Pichachén se encuentra cerrado en esta época del año.

Las autoridades recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época. Asimismo, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Chile cambia de franja horaria: cómo afecta a los pasos fronterizos

Agosto llegó a su fin y con él, también se despide el horario de invierno en Chile. A partir de las 00:00 del sábado pasado, el país vecino vuelve a su horario de verano.

Con este ajuste, el país trasandino regresa a la zona horaria UTC-3, dejando atrás el horario de invierno (UTC-4). El cambio traerá consigo tardes más largas, mañanas un poco más oscuras… y una consecuencia que pocos tienen presente: la descoordinación con la hora argentina en los pasos fronterizos.

El detalle no es menor. Desde el domingo 7 de septiembre, Chile estará una hora adelantado respecto de Argentina, que mantiene de manera permanente el huso horario UTC-3. En la práctica, esto significa que cuando en Neuquén sean las 9:00 de la mañana, en Osorno, Temuco o Santiago ya marcarán las 10:00.

Para quienes no cruzan la cordillera, puede parecer un ajuste rutinario. Pero en la frontera, donde cada fin de semana miles de neuquinos viajan a Chile por compras, turismo o trámites, la diferencia horaria puede generar confusiones.

Los pasos internacionales como Pino Hachado, Icalma o Cardenal Samoré tendrán que funcionar con doble referencia horaria: la de Argentina y la de Chile. Los horarios de apertura y cierre están coordinados entre ambos países, pero la diferencia temporal puede complicar la vida a quienes no estén atentos.

Un ejemplo concreto: si un viajero argentino planea llegar al control migratorio chileno a las 9:00 de su reloj, en Chile ya serán las 10:00 y el personal estará trabajando bajo ese esquema. Lo mismo ocurre con transportistas de cargas internacionales, empresas de turismo y hasta con las llamadas telefónicas entre familiares de uno y otro lado de la cordillera.