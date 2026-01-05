Cuál es el plan del Gobierno Nacional para el paso Cardenal Samoré en el 2026

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que 5 pasos internacionales compartirán destino. El antecedente en el norte del país.

El paso Cardenal Samoré es de los más importantes de la Patagonia y el segundo más concurrido de Neuquén.

El Gobierno Nacional busca avanzar con la concesión de cinco centros fronterizos a nivel nacional. Entre ellos, se encuentra el concurrido paso Cardenal Samoré . Así lo anunció el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni en una conferencia de prensa brindada la semana pasada.

"En 2026 el Ministerio del Interior va a modernizar 5 centros de frontera para agilizar la circulación del turismo y la producción. En 2025 se avanzó con la concesión de Santo Tomé. Para el 2026 se avanzará con la concesión de Paso de Los Libres, que conecta Corrientes con Brasil; el centro Iguazú, que conecta Misiones con Brasil; el de Posadas, que conecta Misiones con Paraguay; el de Concordia, que conecta Concordia con Uruguay; y el Centro Cardenal Samoré, que une Villa La Angostura con Chile ", anunció Adorni.

"Estos centros, próximos a pasos internacionales, habilitan el control de tránsito, personas, transportes y mercaderías por parte de los organismos nacionales desde y hacia la Argentina", agregó el funcionario.

adorni Adorni llevó a cabo una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El fundamento de la concesión

El Jefe de Gabinete fundamentó la decisión en que las inversiones privadas implicarán una mejora de las instalaciones, mayor competitividad y una reducción en costos de logística. "Concesionarlos permite que inversiones privadas mejoren sus instalaciones con áreas de servicio a cambio de un canon para el Estado Nacional".

"Esto hace que los centros de frontera sean más eficientes, mejorando la vida de quienes cruzan, tanto para turistas como para productores. Además, al reducir los costos de logística de los pasos internacionales, se fortalece la competitividad de las economías regionales, impulsando las inversiones en infraestructuras y servicios", expresó Adorni.

paso cardenal samore

En junio, en el contexto de la 39° Reunión del Comité de Integración de los Lagos, celebrada en Neuquén capital, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras ya había anunciado el comienzo del proceso interno para la licitación del proyecto ejecutivo del complejo fronterizo Cardenal Samoré. Este constaría de un plazo de 11 meses, aunque no aclararon a partir de qué momento.

Un antecedente

El marco legal determina que los privados pueden desarrollar espacios complementarios, en puestos fronterizos mientras que los controles migratorios y de seguridad continúen bajo la órbita del Estado. Aduana, Migraciones, Senasa y otras dependencias seguirán operando en los complejos, pero otros servicios serán concesionados.

Ya hay un antecedente de este esquema de colaboración público-privada, sustentado legalmente en el Título II de la Ley Bases, que habilita la privatización de empresas y bienes estatales, aplicándose tanto a los centros fronterizos como a las rutas nacionales mediante la figura de la concesión.

Paso Santo Tomé

Se trata del Centro Unificado de Fronteras que une las ciudades de Santo Tomé, Corrientes y São Borja, Brasil. Este se encuentra concesionado a la fecha por la empresa CS Infra S.A, que fue el único oferente en la licitación de Julio de este año.

La ley habilita a las empresas concesionarias a dotar de infraestructura y servicios a los complejos fronterizos y anticipa inversiones en gastronomía, hotelería, playas de estacionamiento, entre otros.

Los números récord del paso Cardenal Samoré

El paso Cardenal Samoré es de los más importantes de la Patagonia y el segundo paso más concurrido de la provincia de Neuquén, después de Pino Hachado, que está cerca de la localidad neuquina de Las Lajas y que muchos viajeros usan para hacer tours de compras en la ciudad de Temuco.

Si bien aún no hay datos oficiales de todo el año 2025, ya en marzo se registraban cifras récord de tránsito por el paso Samoré con respecto a 2024. Durante los dos primeros meses del año, más de 366 mil personas cruzaron por el paso que une Villa La Angostura con la zona de Aguas Calientes.

El aumento fue del 14% en el flujo de personas, un 21% en vehículos particulares, un 16% en buses y un 11% en camiones, en comparación con el mismo período del año 2024.