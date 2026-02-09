Horóscopo Chino: estos 5 signos cierran una etapa y se animan a empezar de nuevo
El arranque del año del Caballo de Fuego marcará un final necesario antes de avanzar en nuevos vínculos sentimentales y laborales.
En la astrología oriental, este 17 de febrero marcará el inicio del año del Caballo de Fuego, un período de transformación profunda marcado por la acción. Ninguno de los signos del horóscopo chino se quedará quieto. Habrá cambios rápidos y giros inesperados, decisiones impulsivas y proyectos nuevos. Será una etapa para reinventarse, pero peligrosa para quienes no sueltan lo viejo.
Según Ludovica Squirru, astróloga y experta en horóscopo chino, el Caballo de Fuego “va a limpiar el terreno”. “Va a ser como Atila. Cuando pase, cada día del año nos va a transformar completamente la resaca que nos queda de la serpiente de madera”, aseguró. Para algunos signos, esto representará un cierre necesario antes de avanzar hacia un nuevo ciclo. El final no significará necesariamente perder, sino liberar espacio. Cada final trae consigo la posibilidad de empezar de nuevo con mayor claridad, equilibrio y coherencia emocional.
Qué signos del horóscopo chino cerrarán etapas en el año del Caballo de Fuego
El Caballo de Fuego puede demostrarse con energía desbordante, impulsos, necesidad de libertad y cambios, liderazgo y rebeldía. Esto impactará en varios signos que buscan cerrar ciclos.
Uno de ellos es la Serpiente, que comienza a comprender que algunas etapas ya no le aportan crecimiento. Hay un cierre vinculado a creencias, miedos o estrategias que funcionaron en el pasado, pero que hoy limitan su evolución. El nuevo comienzo será más consciente y alineado con su intuición.
Siempre asociado al movimiento, el Caballo atravesará un freno inesperado. Este alto en el camino le permitirá revisar decisiones recientes y entender que no todo cambio implica huida. Cerrar un ciclo será aprender a quedarse donde hay estabilidad emocional antes de volver a avanzar.
Por su parte, para el Mono el año nuevo marcará el fin de su etapa de dispersión. Empezará a notar que multiplicar frentes abiertos genera más desgaste que satisfacción. El cierre tendrá que ver con ordenar prioridades y enfocarse en aquello que realmente puede crecer a largo plazo.
Para el Gallo será un momento de redefinición personal. Sentirá la necesidad de dejar atrás exigencias excesivas, tanto propias como ajenas. El nuevo ciclo se abrirá cuando aprenda a correrse del deber constante y a escuchar sus verdaderas necesidades.
Por último, el Cerdo atravesará un cierre emocional, con el fin de relaciones, promesas o expectativas que no se cumplieron. Esto implicará dar lugar a una etapa más liviana y aprender que soltar es una forma de cuidarse.
Cómo saber qué signo soy en el horóscopo chino
Al igual que el Horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.
Estos son los signos del horóscopo chino según cada año:
- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde:
- Metal si tu año de nacimiento termina en 0 o 1
- Agua si tu año de nacimiento termina en 2 o 3
- Madera si tu año de nacimiento termina en 4 o 5
- Fuego si tu año de nacimiento termina en 6 o 7
- Tierra si tu año de nacimiento termina en 8 o 9
