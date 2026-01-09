Horóscopo chino: los 5 signos que deberán prepararse porque tendrán un giro inesperado en 2026
En la astrología oriental, algunos animales experimentarán fuertes cambios en lo sentimental y lo laboral. Consejos para afrontarlos.
En la astrología oriental, el próximo 17 de febrero dará inicio al año del Caballo de Fuego. Y la llegada de esta nueva etapa traerá giros inesperados para varios integrantes del horóscopo chino. Esto no significa precisamente que atravesarán una crisis a lo largo del 2026, sino que distintos eventos impensados los harán salir de su zona de confort.
Con su coraje, velocidad y pasión, el Caballo de Fuego impactará en todos los signos, aunque su energía intensa y renovada se hará sentir más en cinco puntuales.
Ellos son Tigre, Serpiente, Dragón, Cabra y Mono. Para estos animales, el nuevo año será una etapa ideal para dejar la rutina, avanzar con proyectos y afrontar desafíos que parecían inalcanzables, siendo una oportunidad para evolucionar.
Estos signos afrontarán novedades que pueden manifestarse de distintas y repentinas formas: una mudanza, cambio de trabajo, nuevos proyectos y relaciones y vínculos renovados. Así, verán cómo sus vidas cambian significativamente sin habérselo propuesto.
Tigre, Serpiente y Dragón, un año con muchos cambios
En el caso de los nacidos bajo el signo del Tigre, la influencia del Caballo de Fuego los llevará a tomar decisiones rápidas relacionadas con oportunidades laborales o personales que alterarán sus prioridades. Los cambios para este signo pueden ser un nuevo puesto, ascensos o proyectos innovadores. Desde la astrología, la recomendación es confiar en la intuición y aprovechar la visibilidad que tendrá durante todo el año.
Por su lado, para los regidos por la Serpiente, el 2026 será de replanteos emocionales. Su camino a lo largo del año estará marcado por la llegada de nuevas personas, el cierre de ciclos y la claridad en los vínculos. Vivirán etapas de sinceridad profunda y decisiones importantes en lo sentimental y familiar. El principal consejo es no temerle a los cambios y abrirse a lo nuevo.
En cuanto al Dragón, experimentará un giro radical en su propósito de vida, impulsado por el Caballo de Fuego, que activará su ambición y lo motivará a explorar nuevos caminos. En un 2026 que será un punto de inflexión, se aconseja no aferrarse a lo cómodo y conocido y elegir aquello que despierte verdadera pasión.
Cabra y Mono, los otros signos que también tendrán giros en 2026
Aunque siempre cautelosa, la Cabra se verá impulsada a tomar decisiones económicas y laborales jugadas, cambiando la forma de generar ingresos o abriendo proyectos. La energía del Caballo de Fuego la invitará a invertir, buscar nuevos empleos y emprender. La clave del éxito estará en su capacidad de liderazgo.
Por último, el Mono será uno de los signos del horóscopo chino con más movimiento, ya que tendrá oportunidades inesperadas, golpes de suerte, contactos influyentes y la posibilidad de descubrir talentos ocultos. Podría vivir viajes o alianzas que cambiarán el rumbo de la vida. Para que todo fluya positivamente, habrá que mantener la flexibilidad y estar atentos a lo impredecible.
Cómo saber qué signo soy en el horóscopo chino
Al igual que el horóscopo occidental, la astrología oriental se rige por doce signos o animales. Ellos son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. A cada animal se le asigna un año entero, por lo cual el año de tu nacimiento corresponderá a uno en particular. Sin embargo, al basarse en el calendario lunar, algunas fechas pueden cambiar. Por ello, los nacidos entre enero y febrero deberán comprobar bien cuándo fue el Año Nuevo Chino para saber a qué signo corresponden.
Los signos del horóscopo chino según cada año:
- Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
- Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
- Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
- Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
- Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
- Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
- Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
- Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
- Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
- Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
- Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
- Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
Además del animal, el año de nacimiento también asigna un elemento. De la siguiente manera se puede saber cuál te corresponde:
- Metal si tu año de nacimiento termina en 0 o 1.
- Agua si tu año de nacimiento termina en 2 o 3.
- Madera si tu año de nacimiento termina en 4 o 5.
- Fuego si tu año de nacimiento termina en 6 o 7.
- Tierra si tu año de nacimiento termina en 8 o 9.
