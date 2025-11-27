Increíble video: filmaron a un camionero manejando con una postura insólita en plena ruta

El camionero avanzó por el Acceso Oeste con un pie y un brazo afuera de la ventanilla.

Un camionero protagonizó un insólito momento en plena ruta. Su peligroso accionar provocó indignación de quienes pasaban por el lugar, y las imágenes filmadas luego se viralizaron rápidamente.

Para el asombro de todos, el hombre manejaba con un pie afuera de la ventanilla y un brazo colgando , en una postura incompatible con cualquier estándar mínimo de seguridad. El video fue grabado el 13 de noviembre en el Acceso Oeste, por un automovilista que circulaba detrás del vehículo y quedó desconcertado, por lo que observó.

Según se pudo conocer en las últimas horas, un camión pertenece a una empresa de Luján y transitaba la autopista en un horario de circulación intensa.

El conductor que filmó acompañó la escena con comentarios irónicos. Usó expresiones como “Tranquilo monstruo, ¿Querés una reposera?” o “Qué país generoso”, frases que terminaron reforzando la viralización del contenido. El video superó rápidamente las diez mil visualizaciones y desencadenó cientos de respuestas que mostraron indignación, sorpresa y preocupación.

Muchos remarcaron que esa postura hubiera impedido cualquier reacción rápida ante un imprevisto y que la conducta afectó no sólo al camionero sino también a quienes circulaban a pocos metros.

caminoero pie

El registro dejó claro que el riesgo fue extremo. Conducir con el cuerpo fuera del habitáculo reduce la capacidad de maniobra, limita el manejo del volante, afecta el equilibrio postural y vuelve cualquier deslizamiento del vehículo una posible tragedia. A pesar de eso, el conductor avanzaba a velocidad constante, sin mostrar intención de corregir el comportamiento.

Más imprudencias en la misma escena

El impacto del video no se debió únicamente al accionar del camionero. El clip permitió ver, en simultáneo, otras dos situaciones peligrosas que sumaron más preocupación. En la banquina derecha de la autopista circulaba un grupo de ciclistas en fila, algo totalmente prohibido. La presencia de bicicletas en una zona donde los vehículos se desplazan a gran velocidad constituye un escenario crítico.

Cualquier maniobra brusca, una ráfaga de viento, un error de cálculo o un movimiento involuntario podría haber terminado en un accidente de alta gravedad.

Camionero imprudente- manejaba con una mano y con un pie afuera de la ventanillaIn

Quienes observaron el video también repararon en la conducta del automovilista que grabó la escena. El uso del celular mientras se maneja es una infracción que provoca distracciones y reduce la atención. En caso de haber sostenido el teléfono con una mano, el riesgo se duplicó: menos control sobre el volante, menos foco visual y más demora en reaccionar. La combinación de las tres conductas imprudentes —camionero en postura temeraria, ciclistas en un espacio prohibido y un automovilista filmando— volvió el episodio un ejemplo claro de cómo distintos errores simultáneos pueden potenciar el peligro.

Varios usuarios tomaron nota de ese detalle y cuestionaron al autor del video, señalando que, aunque su intención fue exponer la situación, él mismo cometió una falta grave. La secuencia mostró un ambiente generalizado de desatención y falta de responsabilidad en todos los involucrados.

Reacciones, denuncias virtuales y discusiones sobre seguridad vial

El video compartido por @gabrieliezzi sumó miles de comentarios. Los reclamos se centraron en la escasa conciencia vial que, según muchos usuarios, se evidencia cada día en distintos puntos del país. Mensajes como “Que le quiten el registro”, “¿Es necesario esto?”, “Una locura total” y “Después se quejan de los controles” se repitieron con fuerza.

Otros señalaron que este tipo de episodios vuelve evidente la necesidad de reforzar operativos en accesos y autopistas. Algunos recordaron casos anteriores donde un gesto temerario terminó con choques múltiples. Varios mencionaron que un segundo de distracción puede desencadenar un impacto en cadena y que las autopistas exigen un nivel de atención mayor que cualquier calle interna.