Cayó desde 25 metros de altura: quién era la periodista que murió cuando se sacaba una foto

La joven se encontraba en un mirador de Barrancas de Los Lobos cuando perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura.

En las últimas horas se conoció la trágica muerte de Leticia Lembi , una joven periodista en un insólito accidente que provocó un impacto profundo y volvió a instalar la preocupación por el deterioro de algunos sectores de la costa marplatense.

La joven de 33 años, cayó desde un acantilado mientras intentaba sacarse una foto. El accidente ocurrió minutos antes de las 19 horas, en un mirador ubicado sobre el kilómetro 365 de la Ruta 11, que presentaba fallas en su estructura de hormigón.

Lembi -oriunda de Tres Arroyos - estaba junto a allegados en un punto panorámico sobre las Barrancas de Los Lobos. Según los primeros datos, perdió el equilibrio mientras posaba para una foto y cayó hacia las rocas. La altura aproximada de la caída fue de 25 metros.

Personal médico llegó con rapidez, pero ya no fue posible revertir la situación. Integrantes del área de Riesgos Especiales retiraron el cuerpo y trabajaron en la zona durante varios minutos para asegurar el lugar. La causa quedó en manos del fiscal Carlos Russo, de la UFI Nº 7 de Mar del Plata, y de la Subcomisaría Los Acantilados. Por el momento, el expediente avanza bajo la carátula de muerte accidental.

Una línea de investigación apunta al estado del mirador. Autoridades y vecinos señalaron que el lugar presentaba un deterioro visible. Incluso circula un video reciente donde se observan grietas y fallas estructurales. Las primeras evaluaciones indicaron que habría existido un defecto en la estructura de hormigón, lo que generó nuevas críticas sobre la infraestructura costera y el mantenimiento general del sector.

Quién era la joven periodista que murió al caer desde 25 metros de altura

Lembi estudió en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió de periodista. Con el título ya obtenido, regresó a Tres Arroyos para comenzar su carrera profesional. En 2020 se incorporó a la redacción del diario La Voz del Pueblo, donde cubrió temas locales y acompañó el trabajo del equipo periodístico en plena pandemia. Con el paso del tiempo orientó su perfil hacia la comunicación digital y se sumó a la consultora Onlera, fundada por su primo. Allí llegó a ocupar el rol de coordinadora.

Horas antes del accidente, la joven había participado del Onlera Summit, un evento realizado en Mar del Plata. Su presencia en el congreso fue relevante, ya que desempeñó tareas de organización y producción en una jornada que reunió a especialistas en comunicación, marketing y redes sociales.

La familia de Lembi es muy conocida en Tres Arroyos. Su padre fue dueño de la histórica Casa Evaristo, un comercio tradicional de indumentaria que funcionó durante más de ochenta años. Esa trayectoria familiar contribuyó a que la noticia se difundiera con rapidez entre vecinos y comerciantes. El fallecimiento generó mensajes de despedida, muestras de afecto y condolencias a través de redes sociales.

Dolor en la comunidad y reclamos por seguridad

El impacto del fallecimiento fue inmediato en Tres Arroyos. Lembi había asistido al Colegio Holandés y mantenía un vínculo fuerte con distintos espacios sociales y laborales. En redes sociales, compañeros de estudio, colegas de medios locales y vecinos expresaron su tristeza. También remarcaron el compromiso de la joven con la comunicación y su presencia activa en distintos proyectos culturales y periodísticos.

El caso reabrió el debate sobre el estado de pasarelas, miradores y accesos en sectores costeros muy visitados por turistas. Distintos usuarios compartieron fotografías que muestran estructuras corroídas o escaleras deterioradas, en algunos casos con barandas faltantes. Varias organizaciones locales insistieron en la necesidad de controles regulares, señalización clara y reparaciones urgentes para evitar nuevos accidentes.

El fallecimiento de Leticia Lembi dejó una huella profunda en su ciudad y un interrogante concreto sobre la seguridad en espacios públicos costeros. Su historia, marcada por la dedicación al periodismo y a la comunicación, quedó abruptamente interrumpida por una tragedia que expuso fallas estructurales y la falta de mantenimiento en zonas que reciben visitantes todo el año.