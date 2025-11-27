Una madre le dio una brutal golpiza a una docente: podría perder un ojo

El episodio generó gran consternación en la escuela primaria donde ocurrió todo. "Jamás vi algo así en todos mis años de trabajo", dijo en su relato una maestra.

El violento episodio derivó en un paro y movilización para visibilizar la violencia en las escuelas.

Un momento de gran conmoción tuvo lugar en una escuela primaria, cuando una docente sufrió una brutal golpiza por parte de una madre. El hecho ocurrió al mediodía, cuando la maestra -que dicta clases segundo grado- subía al auto de su esposo y recibió un puñetazo en el ojo que la dejó con lesiones de consideración.

La Escuela Primaria N°84 de San Martín en provincia de Buenos Aires fue el escenario de este brutal ataque. La agresión fue denunciada a la Policía , y en las redes sociales circulan mensajes que indican que otros docentes y el esposo de la maestra intervinieron para separar a la madre de la alumna del ataque.

En tanto, los gremios locales convocaron a un paro y movilización para este jueves para visibilizar este y otros hechos de violencia que se vienen produciendo no solamente en este distrito.

"La golpearon mucho. No fue una golpiza menor. Jamás vi algo así en todos mis años de trabajo", señaló Karina, una de las docentes del establecimiento en diálogo con C5N.

"No quiere hablar, no quiere volver a la escuela"

Rápidamente fue trasladada a un centro de salud local, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dada de alta. De igual manera, la agresión que sufrió le provocó una grave lesión en su ojo, el cual está comprometido y podría llegar a perderlo.

"La maestra está con un ojo comprometido, podría perderlo", declaró una de sus compañeras de trabajo. En tanto, su compañera Karina habló sobre el shock en el que se encuentra: "No quiere hablar, no quiere volver a la escuela. Es como si vos no quisieras volver a agarrar un micrófono", le indicó a la periodista.

"No sabemos en qué momento nos damos vuelta y recibimos un trompadón. O si al salir nos esperan en una esquina", dijo la maestra con temor. Y también mencionó el desgaste que sufren por la falta de acompañamiento familiar y las condiciones sociales que atraviesan los alumnos: "La familia está alejada de sus hijos. La escuela pasó de ser la segunda familia a ser la primera, y ya no tenemos herramientas".

Desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires difundió un comunicado oficial en el que manifestó "su más enérgico repudio" ante el ataque y confirmó que iniciará la denuncia penal.

El organismo aseguró que se encuentra acompañando a la docente agredida y a toda la comunidad escolar, articulando con equipos técnicos y distritales para garantizar contención y continuidad institucional. "La escuela es un espacio esencial para la construcción de comunidad, el aprendizaje y el bienestar. Cualquier vulneración a ese ámbito debe ser rechazada con firmeza", señaló la cartera educativa.

Los antecedentes de violencia escolar

Lamentablemente, estos casos son más comunes de lo que se quisiera. A mediados de noviembre se conoció un impactante caso en el que estudiantes junto a sus padres golpearon a docentes y directivos.

El episodio ocurrió también en una escuela primaria y derivó en que la directora del establecimiento terminara internada.

La secuencia comenzó en pleno recreo cuando dos alumnos y una alumna empezaron a golpearse entre ellos en el patio. El enfrentamiento evolucionó de inmediato y obligó a intervenir al personal docente y a auxiliares, que intentaban separarlos.