El impactante momento en que un colectivo atropelló a una mujer en plena avenida

Una mujer cruzaba por la senda peatonal cuando fue impactada. Fueron segundos desesperantes y quedaron registrados por la cámara de la unidad. IMÁGENES SENSIBLES.

Momentos antes del siniestro, el colectivero desvió su atención hacia lo que parecía ser una planilla de trabajo o el espejo retrovisor.

Un impactante episodio se registró cuand o un colectivo atropelló a una mujer que cruzaba la senda peatonal. El violento accidente fue captado por una cámara ubicada en la parte frontal del vehículo.

El colectivo de la Línea 76 circulaba en plena Avenida Corrientes en la ciudad de Buenos Aires, en dirección a la estación Federico Lacroze cuando de improviso, la colisión generó un cuadro dramático.

El brutal impacto generó una gran conmoción en las personas que caminaban por la zona y los propios pasajeros del colectivo, quienes se bajaron de la unidad para asistirla.

El video también captó el instante posterior al impacto y reveló la angustia del chofer al darse cuenta del impacto. "¡Nooo, por favor! Llamen a la ambulancia", gritó el conductor, quien frenó rápidamente al ver a la mujer desplomada en la avenida.

El impactante video del momento en el que un colectivo atropella a una mujer en plena Avenida Corrientes

El hecho ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas. En ellas se puede observar cómo el conductor, identificado por el número de interno 1330 y perteneciente a la empresa Lope de Vega, avanzaba con el giro permitido cuando ocurrió el impacto.

Momentos antes del siniestro, el colectivero desvió su atención hacia lo que parecía ser una planilla de trabajo o el espejo retrovisor. Asimismo, a través de los videos de las cámaras de seguridad, se verificó que el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Cómo es el estado de salud de la mujer que fue atropellada

Según informó el portal SM Noticias, las autoridades médicas indicaron que la mujer sufrió politraumatismos y fue ingresada para su estabilización. Hasta el momento, el área de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no brindó información sobre la evolución del cuadro clínico.

El operativo de urgencia, relatado en todos los testimonios, incluyó la rápida derivación de la víctima al Hospital Pirovano.

choque mujer colectivo

Un colectivo embistió en plena avenida a un hombre de 84 años

Un dramático accidente ocurrió semanas atrás sobre la avenida Rafael Núñez al 4700, en la zona norte de Córdoba capital, cuando un hombre de 84 años fue atropellado por un colectivo urbano mientras cruzaba la calle con ayuda de su bastón.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del barrio Cerro de las Rosas, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. En el mismo video se observa al anciano intentando llegar a la avenida central cuando una unidad de la línea 17 de la empresa Coniferal lo embistió de frente, sin alcanzar a frenar a tiempo.

El colectivo, conducido por un hombre de 55 años, transportaba unos 60 pasajeros, ninguno de los cuales resultó herido. De inmediato, un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó al peatón al Hospital Italiano, donde fue diagnosticado con traumatismos en una pierna y en el cráneo.

Posteriormente, el hombre fue derivado a la Clínica Chutro, donde permanece internado en sala común, estable y con suturas leves en la cabeza y la pierna izquierda, según confirmaron fuentes médicas.