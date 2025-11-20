En Comodoro Rivadavia un colectivo embistió a una chica de 15 años y el chofer siguió: ¿no se dio cuenta?

Las cámaras confirmaron que la adolescente estaba sobre la vereda, en una parada. También permitieron identificar el coche y al conductor. El video.

El colectivo de Patagonia Argentina golpeó a la menor cuando se acercó a la vereda para detenerse en la parada: después, arrancó y se alejó (imagen ilustrativa).

Un accidente de tránsito ocurrido el martes a la tarde en pleno centro de Comodoro Rivadavia indignó a muchos: una adolescente de 15 años que acababa de salir de la escuela fue embestida por un colectivo mientras esperaba en una parada, y el chofer continuó su recorrido como si nada.

Ahora, la cámara de vigilancia de un comercio cercano aportó elementos cruciales que permitieron avanzar en la investigación y la justicia busca determinar por qué el conductor siguió de largo y especialmente, si se trató de una fuga o de un descuido que ni siquiera advirtió.

Javier Orellano , jefe de la Brigada de Investigaciones , informó que la policía de Chubut logró determinar la línea y el número de interno del vehículo involucrado, perteneciente a la empresa Patagonia Argentina , lo que permitió identificar al chofer del rodado.

El episodio se produjo sobre la Avenida Rivadavia, entre Carlos Pellegrini y 9 de Julio, una zona de intenso movimiento vehicular y peatonal, especialmente en horario de salida escolar. La menor acababa de terminar su día de clases en la la Enet 2 y, como todo los días, esperaba en la parada para viajar de regreso a casa.

La maniobra que generó el accidente

El análisis de la filmación del local comercial, difundida por varios medios locales, resultó fundamental para reconstruir lo sucedido. Las imágenes captaron el momento exacto del impacto y aportaron un dato crucial.

"Se ve que la chica no está en la calle, sino en la vereda", confirmó Orellano en diálogo con ADNSUR. Esto despeja cualquier duda sobre la responsabilidad que podría haber tenido la menor y ratifica que el colectivo invadió el espacio peatonal.

Comodoro Rivadavia - un colectivo embistió a una adolescente y el chofer siguió de largo

Además, el registro audiovisual muestra la maniobra del conductor que provocó el accidente, al acercarse de forma abrupta y a velocidad considerable al cordón o de mínima calculó mal el espacio disponible.

En el video se ve cómo la fuerza del golpe provocó una violenta caída de la joven, en un punto en el que circulaban varios peatones más. La chica quedó tendida en el suelo y, según se informo, sufrió diversos traumatismos, por lo que debió ser trasladada al Hospital Regional.

¿Se fugó o no se dio cuenta?

Lo que más indignación generó en la comunidad fue que el colectivo no frenó su marcha tras golpear a la estudiante. En principio, esa conducta se interpretó como una presunta omisión de auxilio y abandono de persona.

Sin embargo, con el paso de las horas y a partir de las imágenes analizadas, los investigadores se plantean otra hipótesis. "Por lo que se ve, es poco probable que se haya dado cuenta de que golpeó a la menor", explicó Orellano.

Esta perspectiva sugiere que la maniobra imprudente —al acercarse demasiado al cordón o calcular mal el espacio— pudo ocurrir sin que el conductor advirtiera las consecuencias que tuvo sobre la la joven, lo cual explicaría por qué ni siquiera aminoró la marcha.

Lo cierto es que a través de las cámaras también verificaron que, efectrivamente, el colectivo continuó su recorrido por la Avenida Rivadavia como si nada hubiera pasado.

El personal policial de la Comisaría Primera intervino en el lugar y recabó información para aportarle a la Justicia.

Hospital de Comodoro Rivadavia La chica debió ser trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde horas después del accidente fue dada de alta.

La empresa de transporte ya fue notificada mediante un oficio, aunque desde la Brigada de Investigaciones indicaron que desconocen si hubo algún tipo de descargo o presentación de la transportista.

Se espera que en los próximos días la Fiscalía cite al conductor junto con el representante legal de la empresa para avanzar en la causa. Asimismo, se solicitó el registro de las cámaras internas del colectivo involucrado.

Ese pedido resultaba urgente. "Sabemos que las unidades no almacenan mucho tiempo las imágenes", advirtió Orellano.

La chica de Comodoro Rivadavia, fuera de peligro

El equipo médico de emergencias brindó las primeras asistencias a la adolescente en el lugar del accidente. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para recibir atención.

Según manifestó la madre de la menor a las autoridades, la estudiante se encuentra "bien y sin lesiones de gravedad" y se recupera favorablemente tras ser atendida por el personal sanitario.