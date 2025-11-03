Vuelco y muerte en Comodoro Rivadavia: hallaron medio kilo de cocaína en el auto

La Policía de Chubut investiga posibles actividades de narcotráfico. También encontraron droga en la casa del conductor, que se salvó y está internado.

El vuelco fatal fue en una zona de curvas peligrosas en la Ruta 1, en Comodoro Rivadavia.

Los peritajes y allanamientos realizados por la Policía de Chubut complicaron aún más la situación de Mario Soto, el conductor del Volkswagen Sura que protagonizó un impactante accidente en Comodoro Rivadavia en el que murió su pareja, una mujer de 28 años identificada como Aldana Micaela Manríquez.

Las primeras pericias tras el vuelco fatal, ocurrido en la madrugada del jueves 30 de octubre en una curva peligrosa de la Ruta Provincial 1, en la zona norte de Comodoro Rivadavia , ya habían confirmado, entre otras cosas, que Soto estaba fuertemente alcoholizado (se le detectó 1,66 gramo de alcohol por litro de sangre) e iba sin cinturón de seguridad (los dos salieron volando del vehículo), lo mismo que su acompañante. Además, posiblemente hubiera estado filmando con el celular mientras manejaba.

En un peritaje realizado posteriormente en el automóvil se detectó la presencia de medio kilo de cocaína . A la vez, en un allanamiento llevado a cabo en la vivienda de la pareja se encontraron otros 50 gramos de la misma droga. Las cantidades encontradas abren la posibilidad de vinculación con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

El conductor, que quedó internado en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia pero fuera de riesgo, está imputado, en principio, por homicidio culposo y conducción bajo efectos del alcohol.

Posteos que comprometen al joven que manejaba borracho y causó una muerte en Comodoro Rivadavia Una de las fotos comprometedoras que publicó el joven conductor de Comodoro Rivadavia.

No obstante, el hallazgo de la cocaína agrega nuevas complejidades a la causa, pues la fiscalía seguramente sumará cargos relacionados no solo con el accidente y la muerte producida, sino también por el posible tráfico de estupefacientes.

Un escenario habitual de accidentes en Comodoro Rivadavia

El vuelco se produjo en una curva peligrosa de la Ruta 1 próxima a la ex base Guilford. Se trata de un lugar conocido por los frecuentes accidentes, porque es una curva que muchos suelen tomar muy rápido. El accidente no involucró a otros vehículos.

El sector “es conocido por presentar alta velocidad y curvas peligrosas, lo que ha generado antecedentes de accidentes, algunos con consecuencias fatales", confirmó Raúl Jones, segundo jefe de la unidad regional Comodoro Rivadavia de la policía de Chubut.

"El accidente ocurrió aproximadamente a las 5. 20 de la mañana -detalló Jones-. Ambos ocupantes fueron despedidos del interior del automóvil; la mujer murió en el acto”.

Los posteos que anunciaban la tragedia

Tras el vuelco, se conocieron imágenes publicadas en redes sociales por el propio conductor horas antes de la tragedia.

Locura la mía - los posteos que comprometen al joven que manejaba borracho y causó una muerte en Comodoro Rivadavia "Locura la mía": el escalofriante posteo del hombre que protagonizó el accidente fatal en Comodoro Rivadavia.

En los registros difundidos, el conductor aparece sosteniendo una cerveza mientras maneja. Además, sus publicaciones demuestran que grababa videos con el celular mientras iba presuntamente al volante, filmando el entorno desde el interior del vehículo.

Junto a las imágenes, el joven publicó una frase que ahora cobra un significado escalofriante: "Locura la mía".

Los posteos se habrían hecho entre las 21.20 y algo más de las dos de la mañana, aparentemente en la previa del impacto fatal que se produjo horas después.

Más allá de cuando hayan sido tomadas las imágenes, las fotografías y videos de sus redes sociales podrían tener un rol clave en la causa, ya que los investigadores consideran que son potenciales pruebas para demostrar una conducta imprudente e irresponsable del joven al volante.