Tiroteo en la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: le niegan la prisión domiciliaria a una embarazada

Está acusada de haber participado en el intento de homicidio de integrantes de una familia rival. Hay otros ocho detenidos por el caso.

Brenda Rúa (de espaldas) en la audiencia por el tiroteo a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia.

La Justicia de Chubut rechazó un pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa de Brenda Rúa, una de las nueve personas detenidas por el ataque a tiros a la Oficina Judicial Penal de Comodoro Rivadavia , ocurrido el pasado lunes 13 de octubre minutos antes de que comenzara una audiencia por un caso de homicidio.

Rúa, sobre quien pesa la imputación por “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, solicitó el beneficio del arresto domiciliario porque cursa un embarazo de seis semanas. El pedido fue rechazado por la jueza Raquel Tassello, quien hizo lugar a los reparos presentados por la Fiscalía.

La imputada forma parte del grupo que, el 13 de octubre pasado, cerca de las 8 de la mañana, llegó hasta la esquina de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia en una furgoneta e inició un tiroteo contra integrantes de la familia de una víctima de homicidio en una causa que iba a comenzar a ser juzgada ese día.

Tras una persecución a balazos, que incluyó disparos contra el frente de la sede judicial, el grupo huyó en la misma camioneta utilitaria en la que había llegado. Minutos más tarde, fueron interceptados y detenidos por la Policía.

Oficina Judicial Penal de Comodoro Rivadavia.jpg Oficina Judicial Penal de Comodoro Rivadavia.

Tanto los agresores como los agredidos formarían parte de dos familias radicalmente enfrentadas y vinculadas con el hampa comodorense.

Rúa, el "señuelo" para empezar a los tiros

Según la Fiscalía, Rúa fue quien actuó como “señuelo” para atraer y distraer a los integrantes de la familia Nieves, quienes llegaban a la audiencia por el homicidio de Matías Nieves, un hombre con frondoso prontuario que fue asesinado en febrero de este año.

Tras la solicitud presentada por la defensa de Rúa, el fiscal Maximiliano Morsucci argumentó en contrario, postulando que persistían los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva y que no existía una condición médica excepcional que justificara su detención domiciliaria.

La jueza hizo lugar a la postura del fiscal pero ordenó que la acusada sea evaluada por el Cuerpo Interdisciplinario Forense para determinar si su estado amerita la necesidad de la prisión domiciliaria. También solicitó que se elabore un informe socioambiental para conocer sus condiciones de vida.

Comodoro Rivadavia: así fue el ataque

Los nueve detenidos por la balacera en la Oficina Judicial están imputados por tentativa de homicidio luego de que la Fiscalía determinó que habían acordado “que darían muerte a los integrantes de la familia Nieves, en virtud que en dicho horario se desarrollaría la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves”.

A las 7.42 del lunes 13 -de acuerdo con el relato de la fiscal Andrea Rubio- los nueve llegaron en una camioneta a la esquina de Portugal y Sámper López, a unos 50 metros de la entrada de la Oficina. Llevaban una pistola calibre 22 largo, una Bersa y una Tauro calibre 9 milímetros “cargadas y en inmediatas condiciones de uso”, señaló la Fiscalía.

Tres de los agresores bajaron de la camioneta y empezaron a provocar a familiares de Nieves, quienes se dirigían a la audiencia que debía comenzar a las 8. Cuando estos familiares pasaron junto al vehículo, otros dos descendieron y comenzaron a perseguirlos y dispararles, aunque no hirieron a ninguno.

Rápidamente volvieron a subir al furgón y emprendieron la huida, pero la Policía los detuvo a unas 30 cuadras de distancia.