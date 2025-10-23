Búsqueda de los jubilados de Comodoro Rivadavia: una denuncia anónima sumó una nueva y preocupante hipótesis

El ministro de seguridad de Chubut dijo que investigan "un posible homicidio". Cambiarán la zona de rastrillajes.

Una llamada anónima, confirmada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut , sumó una nueva hipótesis a la búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que fue vista por última vez el pasado sábado 11 de octubre cuando salieron de Comodoro Rivadavia para pasar un fin de semana en la localidad de Camarones .

La llamada anónima, realizada al número 134, alertó sobre la posibilidad de que Kreder y Morales hubieran sido víctimas de un intento de robo en la zona de Rocas Coloradas, donde fue hallada empantanada la camioneta Toyota Hilux e n la que se trasladaban.

El ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz, detalló que el llamado fue efectuado por una persona que dijo que también había sufrido un intento de robo en ese mismo lugar, pero que logró escapar.

El funcionario provincial explicó, en este sentido, que son dos las hipótesis principales que se investigan: la relacionada “con una pérdida accidental” de la pareja en esa zona de naturaleza compleja y sin señal de celular, y otra “vinculada a un posible homicidio”.

Un puma y guanacos muertos

“Tenemos que verificar todas las versiones. La denuncia habla de gente armada intentando robarles a los transeúntes en la zona”, precisó Iturrioz.

“Incluso, el denunciante sostiene que él mismo fue víctima de un intento de despojo armado”, añadió.

Acerca de la posibilidad de que los jubilados se hubieran caído y hundido en un sumidero, el ministro explicó: “Es un terreno pantanoso. Una vez que se rompe la primera capa, uno puede enterrarse fácilmente, pero no al punto de desaparecer. De todos modos, buscamos drones que puedan medir hasta 10 metros de profundidad”.

Iturrioz también advirtió acerca de la presencia de fauna silvestre: “Hoy encontramos un puma y fue necesario disparar para ahuyentarlo. También hallamos guanacos muertos, probablemente atacados por estos animales. Es una zona realmente complicada”.

Según informaron las autoridades, los rastrillajes se concentrarán este jueves en otra área de Rocas Coloradas. La decisión se basa en la llamada que abrió la posibilidad de un intento de robo, sumada a las dudas de las familias respecto de que Pedro hubiera podido llegar con su camioneta hasta el punto inaccesible donde fue hallada, lejos de donde termina la ruta.

Otra denuncia en Comodoro Rivadavia

Al llamado anónimo se sumó la denuncia realizada en la Comisaría de Kilómetro 8, Comodoro Rivadavia, por un hombre que dijo haber visto la camioneta de Kreder “saliendo de un basural”.

"Estaban saliendo del basural y escombrera municipal y se dirigían hacia Caleta Córdova". Según sus dichos, los vio "como perdidos" arriba de la camioneta.

A partir de este dato, los investigadores comenzaron con el chequeo de cámaras de seguridad en la zona para corroborar su verosimilitud.

“Ya se rastrillaron cerca de 40 kilómetros a la redonda sin encontrar rastros ni evidencia alguna de que hayan transitado o sufrido un accidente. Hoy realizamos el último rastrillaje desde Puerto Salamanca hacia el este”, indicó Iturrioz, y detalló que se recorrieron 51 kilómetros “sin resultados”.

“Vamos a cambiar el área de búsqueda, variando la hipótesis de trabajo, y nos enfocaremos desde Rocas Coloradas hacia el norte”, adelantó.