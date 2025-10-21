Búsqueda de los jubilados de Comodoro Rivadavia: el clima complica la tarea de los drones

El dispositivo funciona con cámara térmica e inteligencia artificial, pero no puede volar cuando hay viento fuerte. La Policía de Chubut sumaría un helicóptero.

Imagen de la cámara térmica del dron que busca a los jubilados perdidos en Comodoro Rivadavia.

A diez días de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes salieron de Comodoro Rivadavia presuntamente a pasar un fin de semana romántica en la localidad de Camarones, la Policía de Chubut continúa la intensa búsqueda de la pareja de jubilados.

Más allá de la aparición de la camioneta Toyota de Kreder empantanada en una zona de difícil acceso cerca de la Ruta Provincial 1 , y de varias fogatas apagadas en las inmediaciones, no lograron encontrar otras pistas y el paradero de Pedro y Juana sigue siendo un misterio.

En los operativos se involucró personal a pie, vehículos terrestres todoterreno, embarcaciones, aeronaves, con asistencia de perros entrenados y, además de las fuerzas de seguridad, participan particulares que de manera solidaria se sumaron a la búsqueda.

Entre estos se encuentra el Grupo 4x4, una organización que realiza recorridas por lugares de difícil acceso y por lo tanto conoce la zona, y una empresa local -GeoSky Services-, especializada en drones industriales que puso a disposición de las familias de Kreder y Morales y de la policía del Chubut un equipo capaz de detectar personas y vehículos a través de cámaras térmicas e inteligencia artificial.

Pareja de jubilados desaparecida en Comodoro Rivadavia Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Comodoro Rivadavia que están desaparecidos.

No obstante, las inclemencias del tiempo en las últimas horas, con lluvia y, principalmente, fuertes vientos, impidieron que el dron fuera utilizado en su máximo nivel de prestaciones y todo el tiempo que habría sido deseado.

Comodoro Rivadavia: cómo trabaja el dron

“Nosotros empezamos a dar una mano y a colaborar la semana pasada. El primer día que subimos a dar una mano a la división de búsqueda de la Policía del Chubut, fue el jueves a la noche y continuamos el viernes y el fin de semana”, contó Alejo Sepúlveda, uno de los dueños del dron, al medio local Adnsur.

Según relató, el mecanismo que pusieron en práctica fue “seguir el rastro del equipo de canes de la policía, ya que el perro marcaba la dirección en la que había que buscar”.

Con el dron se logró ampliar el campo visual e ir informando acerca del terreno al personal que avanzaba por tierra.

“A medida que íbamos avanzando y surgían cuevas o grietas hacia los costados, el dron nos permitía sobrevolar esas zonas sin tener que ir a pie y ahorrar tiempo”, explicó Sepúlveda.

Continúa la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia Continúa la búsqueda de los jubilados en Comodoro Rivadavia.

No obstante, el viento se convirtió en un obstáculo también para el dron. “El nuestro soporta (vientos de) hasta 40 kilómetros por hora. El jueves a la noche estuvo muy complicado, igualmente sobrevolamos, pero estaba riesgoso”, contó el especialista.

En el comienzo de esta semana, otra vez se dificultó el uso del dispositivo. “Ayer había muchísimo viento y nos limitó bastante”, señaló el operador, y aclaró: “Cuando se levantaba el viento o las ráfagas fuertes, lo bajábamos y continuábamos caminando”.

La zona de búsqueda actual

En cuanto al terreno donde se está llevando adelante el operativo, Sepúlveda detalló que trabajan en una amplia zona entre el lugar donde fue hallada la camioneta -que estaba cerrada con traba y con las pertenencias de los jubilados dentro, excepto sus teléfonos celulares- y la Ruta Nacional 3.

“Durante el fin de semana se cubrió toda la parte costera, desde la camioneta hacia la costa. Ayer se concentró más hacia la Ruta 3 y la Ruta 1. Hay un montón de gente colaborando: policía, bomberos, defensa civil y protección civil”, describió.

“Desde la camioneta hacia el mar hay unos 3 a 5 kilómetros, y hacia la Ruta 3 unos 20 o 25, pero el camino es muy complicado, entre zanjones y cañadones”, agregó.

Sepúlveda añadió que el dron continúa a disposición de la Policía de Chubut pero que no se puede utilizar en el caso de que se sumen helicópteros a la búsqueda, algo que fue solicitado por las hijas de Kreder para llegar a zonas donde, por las características del terreno, no se puede acceder en avioneta.

“Si (el helicóptero) va a sobrevolar la zona, nosotros no, por seguridad”, aclaró.