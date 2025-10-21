Tiroteo a la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia: detuvieron a "la mamá de los Vera"

Integra una de las dos familias de delincuentes que protagonizaron enfrentamientos armados durante los últimos días en la ciudad petrolera de Chubut .

La Policía de Chubut detuvo este martes a una mujer que tendría un importante rol en la familia responsable de un tiroteo en la Oficina Judicial Penal de Comodoro Rivadavia ocurrido el lunes de la semana pasada y en el cual, según la principal hipótesis, integrantes de un clan familiar fueron “a matar” a miembros de una familia rival.

Según informaron fuentes policiales, la detenida este martes es integrante de la familia Vera, más precisamente la mamá de algunos de los delincuentes que el miércoles último protagonizaron un tiroteo en el barrio Roca de Comodoro Rivadavia, presuntamente relacionado con la balacera anterior en la Oficina Judicial ocurrida minutos antes que comenzara una audiencia en la causa en la que Agustín Vera está acusado del homicidio de Matías Nieves.

El miércoles 15, dos días después de lo ocurrido en la sede de la Justicia Penal comodorense que terminó con ocho hombres y una mujer detenidos, un hombre de unos 30 años fue atacado a balazos en el barrio Roca en lo que, de acuerdo con lo que dieron a conocer desde la Policía, fue un nuevo episodio de rivalidad entre los Nieves y los Vera, dos conocidas familias del hampa de la ciudad que están fuertemente enfrentadas.

Comodoro Rivadavia: familias violentas

El jefe de la Comisaría Tecera de Comodoro Rivadavia, Tomás Vázquez, contó que luego del tiroteo del lunes se había montado un operativo policial en las inmediaciones de la Oficina Judicial para evitar nuevos episodios violentos.

Pese a eso, un grupo de jóvenes integrantes de la familia Vera o vinculados a ella se cruzaron con alguien cercano a los Nieves, lo que desencadenó una pelea y la posterior balacera.

El agredido -que sufrió heridas leves, según informó el personal médico que lo atendió- no quiso denunciar a quienes lo atacaron, con los que mantenía conflictos previos, según habría confirmado.

Después de eso la Policía reforzó aún más la seguridad con patrullajes constantes y dispositivos especiales que protegen a funcionarios judiciales durante las audiencias.

Cómo fue el ataque a la sede judicial

Los detenidos por la balacera en la Oficina Judicial fueron imputados por tentativa de homicidio, luego de que la Fiscalía determinó que habían acordado “que darían muerte a los integrantes de la familia Nieves, en virtud que en dicho horario se desarrollaría la audiencia preliminar por el homicidio de Matías Nieves”.

A las 7.42 del lunes -de acuerdo con el relato de la fiscal Andrea Rubio- los nueve llegaron en una camioneta a la esquina de Portugal y Sámper López, a unos 50 metros de la entrada de la Oficina. Llevaban una pistola calibre 22 largo, una Bersa y una Tauro calibre 9 milímetros “cargadas y en inmediatas condiciones de uso”, señaló la Fiscalía.

Tres de los agresores bajaron de la camioneta y empezaron a provocar a familiares de Nieves, quienes se dirigían a la audiencia que debía comenzar a las 8. Cuando estos familiares pasaron junto al vehículo, otros dos descendieron y comenzaron a perseguirlos y dispararles, aunque no hirieron a ninguno.

Rápidamente volvieron a subir al furgón y emprendieron la huida, pero la Policía los detuvo a unas 30 cuadras de distancia.