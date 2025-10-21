La EPET 20 se alista para la copa mundial de Robótica

“Yerbas bot” es la creación del equipo de la escuela pública neuquina que representará a la Argentina en la competencia internacional.

Maximiliano Sánchez Deoseffe, Tiago Rodríguez Ormaechea, Julieta Ramírez, Juan Pugh, Lázaro Cáceres Turón y Joaquín Carrasco estudian en cuarto y sexto año de la EPET 20 de Neuquén y conforman el equipo que se prepara para viajar el próximo domingo a Panamá donde representarán a la provincia y al país en la novena edición de la copa mundial de robótica “FIRST Global Challenge 2025” que se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre.

A partir de un kit oficial compuesto por 300 piezas, cada equipo -de los 190 países participantes- construye un robot completamente funcional preparado para superar retos de desplazamiento, empuje, recolección de pelotas y trepar una soga. Los neuquinos hicieron el suyo y lo denominaron “Yerbas bot”. Está construido en diferentes módulos, además realiza funciones adicionales como “hacer willy -sostenerse sobre las ruedas traseras- y derrapar cuando dobla”, comentaron los estudiantes.

El director institucional, Jesús Pérez, es uno de los educadores que acompañó el proceso de construcción y destacó que, desde que recibieron las piezas homologadas, “llevan tres semanas de dedicación intensa, con unas diez horas por día, todos los días y es fascinante verlos trabajar en equipo”. También valoró la perseverancia del grupo porque “probaron con seis diseños diferentes hasta que llegaron al modelo que van a presentar”.

La EPET 20 experimentó diferentes instancias antes de consagrarse como representante argentina en la competencia internacional: Superó la etapa provincial y fue parte de la nacional en la Copa Robótica. Cada miembro del equipo fue seleccionado por sus aptitudes en inglés y mecatrónica, aunque ellos mismos reconocen que en el proceso también aprendieron “electromecánica, programación y un montón de otras habilidades”.

Cada estudiante cumple una función fundamental dentro del equipo que les permite complementar sus habilidades; hay un capitán, mecánico, piloto, lanzadora traductora y un lanzador asistente mecánico.

Puesta a punto

En las últimas semanas, el salón de usos múltiples de la escuela se convirtió en la pista de pruebas para poner a punto las habilidades técnicas del robot. Allí, gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa, se montó un circuito con un acelerador, torres, pelotas y una soga colgante semejantes a la arena de competencia que recorrerán en Panamá.

A lo largo de la experiencia constructiva, el grupo de jóvenes estuvo acompañado por las y los docentes de la institución; y referentes del Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET) de la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización de la cartera educativa.

Esta semana, el subsecretario de Tecnología y Modernización del ministerio, Lucas Godoy, visitó junto a su equipo la escuela para entregarles a los y las estudiantes que participarán del evento en Panamá mochilas y carry-ons para complementar el equipamiento de viaje. Además, el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) garantizó el financiamiento del viaje para cada integrante del equipo.