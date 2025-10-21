La EPET 20 se alista para la copa mundial de Robótica

“Yerbas bot” es la creación del equipo de la escuela pública neuquina que representará a la Argentina en la competencia internacional.
Maximiliano Sánchez Deoseffe, Tiago Rodríguez Ormaechea, Julieta Ramírez, Juan Pugh, Lázaro Cáceres Turón y Joaquín Carrasco estudian en cuarto y sexto año de la EPET 20 de Neuquén y conforman el equipo que se prepara para viajar el próximo domingo a Panamá donde representarán a la provincia y al país en la novena edición de la copa mundial de robótica “FIRST Global Challenge 2025” que se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre.
A partir de un kit oficial compuesto por 300 piezas, cada equipo -de los 190 países participantes- construye un robot completamente funcional preparado para superar retos de desplazamiento, empuje, recolección de pelotas y trepar una soga. Los neuquinos hicieron el suyo y lo denominaron “Yerbas bot”. Está construido en diferentes módulos, además realiza funciones adicionales como “hacer willy -sostenerse sobre las ruedas traseras- y derrapar cuando dobla”, comentaron los estudiantes.
El director institucional, Jesús Pérez, es uno de los educadores que acompañó el proceso de construcción y destacó que, desde que recibieron las piezas homologadas, “llevan tres semanas de dedicación intensa, con unas diez horas por día, todos los días y es fascinante verlos trabajar en equipo”. También valoró la perseverancia del grupo porque “probaron con seis diseños diferentes hasta que llegaron al modelo que van a presentar”.
La EPET 20 experimentó diferentes instancias antes de consagrarse como representante argentina en la competencia internacional: Superó la etapa provincial y fue parte de la nacional en la Copa Robótica. Cada miembro del equipo fue seleccionado por sus aptitudes en inglés y mecatrónica, aunque ellos mismos reconocen que en el proceso también aprendieron “electromecánica, programación y un montón de otras habilidades”.
Cada estudiante cumple una función fundamental dentro del equipo que les permite complementar sus habilidades; hay un capitán, mecánico, piloto, lanzadora traductora y un lanzador asistente mecánico.
Puesta a punto
En las últimas semanas, el salón de usos múltiples de la escuela se convirtió en la pista de pruebas para poner a punto las habilidades técnicas del robot. Allí, gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa, se montó un circuito con un acelerador, torres, pelotas y una soga colgante semejantes a la arena de competencia que recorrerán en Panamá.
A lo largo de la experiencia constructiva, el grupo de jóvenes estuvo acompañado por las y los docentes de la institución; y referentes del Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET) de la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización de la cartera educativa.
Esta semana, el subsecretario de Tecnología y Modernización del ministerio, Lucas Godoy, visitó junto a su equipo la escuela para entregarles a los y las estudiantes que participarán del evento en Panamá mochilas y carry-ons para complementar el equipamiento de viaje. Además, el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) garantizó el financiamiento del viaje para cada integrante del equipo.
Te puede interesar...
Leé más
Qué lapicera llevar para votar el próximo domingo y cómo cortar boleta si se desea
La familia neuquina que volvió a nacer: "El sueño era volver a tomar mate los cuatro en el sillón"
Neuquén moderniza el cementerio central sin perder su historia: de qué se trata
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario