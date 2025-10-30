Un joven manejaba borracho en Comodoro Rivadavia, volcó y salieron despedidos: la acompañante murió

Tenía 1,68 g/l de alcohol en sangre y quedó internado. La chica que iba con él, de 28 años, falleció en el acto. Investigan si hubo otro auto involucrado.

El vuelco fatal fue en una zona de curvas peligrosas en la ruta 1, en Comodoro Rivadavia.

Un trágico accidente de tránsito en la zona norte de Comodoro Rivadavia se cobró la vida de una joven mujer en las primeras horas de la mañana de este jueves. El conductor del vehículo, que según se comprobó posteriormente, iba al volante bajo los efectos del alcohol , perdió el control del vehículo y volcó, lo que causó que ambos ocupantes fueran despedidos del interior del auto.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la mañana en el kilómetro 8 de la ruta 1 , en la curva próxima a la ex base Guilford y la policía aún investiga en qué circunstancias se produjo el vuelco del Volkswagen Suran y -especiualmente- si no hubo otro vehículo involucrado.

La víctima fatal fue identificada como M. M. A., de 28 años , quien murió en el acto tras ser expulsada del vehículo. Su cuerpo fue trasladado a la morgue local para la realización de la autopsia correspondiente.

Otra vez el aclohol al volante

En tanto, el joven de 27 años que iba manejando fue trasladado al hospital regional con lesiones. Los análisis de sangre que le hicieron posteriormente por protocolo marcaron 1,66 g/l de alcohol en sangre, resultado que podría agravar su situación legal una vez que reciba el alta médica.

La policía seccional 6 y agentes de Tránsito trabajaron en el lugar para controlar el flujo vehicular, mientras la División Criminalística tomó intervención para realizar las pericias correspondientes.

Accidente fatal en una zona de curvas peligrosas en Comodoro Rivadavia El Volkswagen Suran fue secuestrado para ser incorporado a la investigación del trágico accidente en la ruta 1, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, los equipos de emergencia se hicieron presentes para prestar auxilio al sobreviviente del accidente, mientras la fiscalía acudió para colaborar en la investigación.

El VolkWagen Sura, en tanto, quedó secuestrado para ser parte de la investigación que busca esclarecer las causas exactas del accidente que conmocionó a la ciudad petrolera en el inicio del día.

Una zona de curvas peligrosas en Comodoro Rivadavia

Raúl Jones, segundo jefe de la unidad regional Comodoro Rivadavia de la policía de Chubut, brindó detalles del hecho: "El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la mañana. Un vehículo conducido por un hombre perdió el control y volcó en la curva ubicada entre los kilómetros 5 y 8 de la ruta 1. Ambos ocupantes fueron despedidos del interior del automóvil; la mujer murió en el acto y el hombre fue derivado con urgencia al hospital regional", confirmó en declaraciones a ADNSUR.

Si bien ya antes de constatar el fallecimiento de la joven, el personal policial que llegó primero al lugar comprobó enseguida que no había otro vehículo accidentado, no se descarta totalmente la posibilidad de que haya habido un segundo auto involucrado.

Cerca del mediodía Jones explicó que la policía estaba procurando obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona que puedan aportar más información sobre lo sucedido y la manera en que se produjo el accidente, para terminar de descartar esa posibilidad.

De todos modos, recordó que no es la primera vez que ese punto de la ruta 3, por sus características, genera despistes y accidentes graves."Este tramo es conocido por presentar alta velocidad y curvas peligrosas, lo que ha generado antecedentes de accidentes, algunos con consecuencias fatales", afirmó.