Comodoro Rivadavia: dieron de alta a la mujer que perdió a su esposo y sus hijos yendo a ver a Rosario Central

Fue la única sobreviviente de su familia en el trágico accidente . El auto en el que viajaban chocó contra un camión en la Ruta 5.

Ivana Oronel, de Comodoro Rivadavia, perdió a toda su familia en un choque.

Después de casi un mes de internación peleando por su vida, fue dada de alta Ivana Oronel, la mujer de Comodoro Rivadavia que perdió a toda su familia -su esposo y sus dos hijos- en un accidente de tránsito cuando viajaban desde Chubut a Rosario para ver el clásico de fútbol entre Rosario Central y Newell’s Old Boys.

Tras el choque en el que murieron Amílcar Nicoletti, esposo de Ivana, su hija Yasmín, de 15 años, y su hijo Ian, de 7, Ivana, quien resultó gravemente herida, fue trasladada de urgencia al Hospital Juan Carlos Aramburu, de Pehuajó , la ciudad más cercana al lugar donde ocurrió el siniestro. Allí la operaron y quedó internada en terapia intensiva.

De acuerdo con lo que trascendió desde el centro de salud bonaerense, Ivana, de 35 años de edad, recibió el alta hospitalaria, aunque su recuperación física y emocional continúa siendo compleja después de semejante pérdida, según informó el medio comodorense ADNSur.

El trágico destino de un viaje

Amílcar tenía 40 años y era el presidente de la filial de Rosario Central en Comodoro Rivadavia. Su plan era viajar en avión con su familia para ir a ver Central-Newell’s, pero por distintos motivos debió modificarlo y el sábado 23 partieron en automóvil hacia la ciudad santafesina.

El Fiat Argo destruido, tras el choque en el que murieron tres integrantes de la familia Nicoletti, de Comodoro Rivadavia El Fiat Argo destruido. Iban desde Comodoro Rivadavia hacia Rosario.

Sobre la Ruta Nacional 5,a la altura de Francisco Madero, en el partido bonaerense de Pehuajó, la familia quedó involucrada en un choque en el que murieron Amílgar y sus dos hijos, Yasmín, de 15 años y Ian, de 7, mientras que su esposa, Ivana, sufrió heridas gravísimas.

En el accidente, ocurrido a la altura del kilómetro 389,5 de la Ruta 5, chocaron el auto Fiat Argo en el que viajaba la familia y un camión Fiat Iveco que terminó incendiado por la violencia de la colisión.

Las víctimas fallecieron en el acto, mientras que Ivana y el conductor del camión -que debió ser rescatado de las llamas por un bombero voluntario- fueron derivadas a centros médicos cercanos.

Dolor en Comodoro Rivadavia y un héroe inesperado

El hecho generó profunda conmoción en todo Comodoro Rivadavia, donde la familia residía. Ian cursaba primer grado en la división B del Colegio Salesiano Deán Funes y Yasmín, que iba al secundario, estudiaba bellas artes.

En medio de la tragedia que les costó la vida a los tres integrantes de la familia, Cristian Fornés, un exbombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, fue el héroe que salvó a Ivana y también al conductor del camión.

Mientras se dirigía hacia Trenque Lauquen, Fornés se topó con la escena del dantesco accidente que había ocurrido minutos antes.

El exbombero se detuvo de inmediato y así se convirtió en la primera persona que pudo asistir en el rescate.

Con su experiencia acumulada como bombero, Fornés enfrentó las llamas con valentía y logró sacar del camión en llamas al conductor del camión, un hombre oriundo de Saladillo que había quedado atrapado y corría peligro de muerte.

Luego auxilió a Ivana y la asistió hasta que llegaron al lugar los equipos de emergencias médicas.