Manejaba con "locura" por Comodoro Rivadavia: posteos complican al conductor que causó la muerte de una joven

Subió en redes fotos que lo muestran en actitud temeraria. Volcó y dio 1,66 de alcoholemia . Su acompañante, de 28 años y madre de dos hijos, murió en el acto.

Una de las fotos comprometedoras que publicó el joven conductor de Comodoro Rivadavia.

Tras el accidente fatal ocurrido en las primeras horas de la mañana del jueves en Comodoro Rivadavia , en el que perdió la vida Aldana Micaela Manríquez , de 28 años y madre de dos hijos, se conocieron imágenes publicadas en redes sociales por el propio conductor horas antes de la tragedia .

Los materiales muestran al joven de 27 años , identificado como M.S. , en una actitud temeraria al volante, que anticipaba el desenlace fatal.

En los registros difundidos, el conductor aparece sosteniendo una cerveza mientras maneja. Además, sus publicaciones demuestran que filmaba videos con el celular mientras iba presuntamente al volante, filmando el entorne desde el interior del vehículo.

Junto a las imágenes, el joven publicó una frase que ahora cobra un significado escalofriante: "Locura la mía". Y que además podría complicarlo ante la Justicia, por su responsabilidad en la tragedia.

Accidente fatal en Comodoro Rivadavia - manejaba borracho El vuelco fatal fue en una zona de curvas peligrosas en la ruta 1, en Comodoro Rivadavia.

Según se ve en las capturas difundidas por ADNSUR, los posteos se hicieron entre las 21.20 y algo más de las dos de la mañana, aparentemente en la previa del vuelco fatal que se produjo horas después, aunque esta información no está confirmada.

Más allá de cuando hayan sido tomadas las imágenes, las fotografías y videos de sus redes sociales podrían tener un rol clave en la causa, ya que los investigadores consideran que son potenciales pruebas para demostrar una conducta imprudente e irresponsable del joven al volante.

Alcoholemia positiva: 1,66

Por otra parte, además de lo que arrojen las pericias realizadas por Criminalística en el lugar del vuelco para determinar como se produjo el accidente, hay otra prueba contundente que permitiría inferir negligencia por parte del conductor del Volkwagen Sura.

Las autoridades confirmaron que se le hizo un control de alcoholemia que demostró que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Los análisis de sangre practicados por protocolo tras el hecho corroboraron que había consumido bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante: marcaron 1,66 g/l de alcohol en sangre, resultado que -como las imágenes ahora conocidas- podría agravar su situación legal una vez que reciba el alta médica.

Una zona de curvas peligrosas en Comodoro Rivadavia

El vuelco se produjo en la zona norte de la ciudad, específicamente una de las peligrosas curvas que tiene la ruta 1 en ese sector, próxima a la ex base Guilford. Se trata de un tramo conocido por la comunidad local por los frecuentes accidentes que ocurren alli, muchas veces provocados por el exceso de velocidad.

"Es conocido por presentar alta velocidad y curvas peligrosas, lo que ha generado antecedentes de accidentes, algunos con consecuencias fatales", confirmó Raúl Jones, segundo jefe de la unidad regional Comodoro Rivadavia de la policía de Chubut.

Locura la mía - los posteos que comprometen al joven que manejaba borracho y causó una muerte en Comodoro Rivadavia Captura de uno de los videos que filmó desde el interior del auto, con una frase contundente: "Locura la mía".

El comisario dio detalles del hecho: "El accidente ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la mañana. Un vehículo conducido por un hombre perdió el control y volcó en la curva ubicada entre los kilómetros 5 y 8 de la ruta 1. Ambos ocupantes fueron despedidos del interior del automóvil; la mujer murió en el acto”, confirmó en declaraciones a ADNSUR..

El conductor, de 27 años, fue trasladado de urgencia al hospital regional de Comodoro Rivadavia, donde recibió asistencia médica. Según se informó desde el centro de salud, en ningún momento su vida estuvo en peligro.

La policía seccional 6 y agentes de Tránsito trabajaron en el lugar para controlar el flujo vehicular, mientras la División Criminalística tomó intervención para realizar las pericias correspondientes.

Por otra parte, los equipos de emergencia se hicieron presentes para prestar auxilio al sobreviviente del accidente, mientras la fiscalía acudió para colaborar en la investigación.

El VolkWagen Sura, en tanto, quedó secuestrado para ser parte de la investigación que busca esclarecer las causas exactas del accidente que conmocionó a la ciudad petrolera en el inicio del jueves, y ahora suma el agravante de los irresponsables posteos.