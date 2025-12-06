Abusos en el Jardín 31: el profesor condenado seguirá detenido hasta 2026

En los próximos días, la validez del juicio y de la sentencia impuesta al profesor de música serán revisadas ante un Tribunal de Impugnación.

El ex profesor de música del Jardín 31 , condenado por el abuso de niños y niñas a su cargo, seguirá detenido hasta mediados de 2026. Así se decidió para subsanar el riesgo de fuga hasta que la sentencia quede firme.

Por pedido del fiscal del caso Manuel Islas, fue prorrogado el plazo de la prisión domiciliaria impuesta a "W.G.H" , el ex profesor de música del jardín, declarado culpable en noviembre de 2024 por un jurado popular por el abuso sexual de niños y niñas que eran sus alumnos.

La decisión fue acordada por las partes y, de este modo y hasta que la declaración de responsabilidad y la condena de 18 años impuesta queden firme, "W.G.H" permanecerá detenido en prisión domiciliaria hasta el 6 de julio del próximo año .

El fiscal del caso planteó que la medida debía extenderse por la existencia del riesgo de fuga. “Creemos que la única medida apropiada, idónea y necesaria para esa finalidad es la prórroga de la prisión domiciliaria”, señaló Islas. Y destacó que “todas las partes intervinientes en el presente legajo, querella institucional, las querellas particulares y el abogado defensor del imputado, estamos de acuerdo en la presente prórroga”.

Esto lo planteó en el escrito que remitió al juez de garantías Marco Lupica Cristo, ya que como existía acuerdo entre las partes, la extensión de la medida se tramitó por esta vía.

“Sin perjuicio de que lo habitual es resolver este tipo de pedidos en audiencia oral, en la especie concurren circunstancias que justifican excepcionalmente la decisión por escrito: de un lado, no existe controversia entre las partes sobre el mantenimiento de la medida ni sobre el cómputo de su vencimiento; de otro, este magistrado se encontraba interviniendo en una audiencia que no podía suspenderse ni dejarse sin efecto sin generar un dispendio jurisdiccional y una afectación innecesaria del tiempo de las partes. En tales condiciones, resolver por escrito la prórroga requerida permite dar una respuesta rápida y eficaz, sin afectar derecho alguno y respetando los principios de celeridad y economía procesal”, sostuvo el juez de garantías.

Los hechos atribuidos al profesor de música

El 7 de noviembre de 2024, un jurado popular declaró culpable a "W.G.H" por 9 hechos de abuso sexual simple (la acusación de la fiscalía fue por 19); un hecho de abuso sexual con acceso carnal (la acusación era por 2); y dos hechos de abuso sexual gravemente ultrajante (la acusación era por 2), todos agravados por la calidad de educador del imputado y en carácter de autor.

En diciembre de 2024 se discutió la pena que debía cumplir: el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid requirió 45 años de prisión, y el juez de garantías Juan Manuel Kees le impuso 18 años.

La condena aún no está firme ya que tanto la declaración de responsabilidad como la pena impuesta, fueron impugnadas por las partes y está previsto debatir este aspecto en los próximos días ante un Tribunal de Impugnación.

El juicio por jurados demandó cuatro semanas en las que se produjo la prueba sobre la base de más de 100 testimonios: de las víctimas a través de Cámara Gesell, familiares de las víctimas, peritos y profesionales de diversas áreas que intervinieron en la investigación.

La teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue que, entre marzo y julio de 2022, "W.G.H" se aprovechó de su condición de encargado de la educación de niños y niñas durante el dictado de la clase de música y cometió los abusos en un jardín de infantes de la capital provincial.

La defensa del profesor sostiene desde el inicio de la causa que el hombre fue condenado por presión social y que la prueba no alcanza para acreditar los abusos.