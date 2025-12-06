Insólito episodio en barrio Z1 de Neuquén: dejó el auto en una pendiente y apareció dentro del canal

El vehículo había quedado estacionado en las proximidades. Ocurrió en la tarde del viernes. No se registraron heridos.

Un automóvil Volkswagen Up cayó a un canal en el barrio Z1 de Neuquén.

La tarde del viernes 5 de diciembre registró un particular episodio que ocurrió en el barrio Z1 de la capital neuquina, cuando un automóvil Volkswagen Up blanco que se encontraba estacionado comenzó a desplazarse sin conductor y terminó cayendo a un canal .

El hecho generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes advirtieron el movimiento del vehículo y alertaron a quienes estaban en las inmediaciones.

De acuerdo con la información obtenida, el auto habría sido dejado por una conductora sobre una zona con pendiente, pero sin accionar correctamente el freno de mano, lo que provocó que comenzara a rodar cuesta abajo. En pocos segundos el vehículo tomó velocidad y finalizó su recorrido dentro del cauce , sin que hubiera personas en su interior ni peatones cerca al momento del impacto.

Los vecinos que fueron testigos del episodio dieron aviso inmediato a otros residentes y colaboraron en las primeras tareas para evitar que el auto continuara desplazándose o generara un daño mayor. La escena llamó la atención de quienes circulaban por la zona, ya que el vehículo quedó parcialmente sumergido en el canal, lo que dificultó su remoción.

auto canal z1 2 Afortunadamente, no se registraron heridos, luego de la caída del auto en el canal. Gentileza

A pesar del fuerte golpe contra la estructura del cauce, no se registraron heridos, según confirmaron los propios vecinos que participaron de la asistencia. Minutos después, un grupo de residentes del barrio se organizó para ayudar a retirar el automóvil, que fue finalmente removido sin necesidad de intervención de bomberos o personal de emergencia.

Camioneta cayó al canal de Valentina Sur

En agosto de este año, una camioneta Fiat Strada color bordo circulaba por Avenida O’Connor, en Neuquén, cuando la conductora perdió el control a la altura de la calle Virgilio Amaranto y el vehículo terminó cayendo unos tres metros hasta quedar semisumergido en el canal de Valentina Sur.

Vecinos del barrio, alertados por el fuerte ruido del impacto, acudieron rápidamente y lograron rescatar a la mujer de 47 años antes de que quedara atrapada. Tras ser asistida por personal del SIEN, fue trasladada al hospital local, donde fue dada de alta sin lesiones graves.

accidente canal valentina sur camioneta

Recomendaciones clave

A la hora de estacionar en sectores con desniveles, canales, desagües o cualquier curso de agua, es fundamental aplicar medidas de seguridad adicionales para evitar desplazamientos involuntarios del vehículo. Los especialistas aconsejan accionar siempre el freno de mano o dejar una marcha colocada (o la posición “P” en vehículos automáticos).

Si la pendiente es pronunciada, se recomienda orientar las ruedas hacia el cordón o utilizar calzos, que bloquean las ruedas para dar seguridad.

Estas acciones simples ayudan a prevenir incidentes que pueden poner en riesgo a conductores y peatones, especialmente en áreas donde el terreno o las condiciones del entorno aumentan la posibilidad de deslizamientos.