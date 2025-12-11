Una joven usó la tarjeta de su novio jubilado durante 10 años: una estafa millonaria

El hombre desconocía movimientos de su tarjeta y homebanking desde el 2014. Una investigación llevó a su novia como la principal sospechosa.

Una joven oriunda de Misiones fue detenida al ser acusada de utilizar durante al menos 10 años la tarjeta de crédito y la banca móvil de un jubilado con quien habría mantenido una relación amorosa. La estafa podría ser millonaria.

El hombre, de 86 años de edad, realizó una denuncia radicada en Campo Viera y puso bajo la lupa consumos, transferencias y pagos realizados desde 2014. De acuerdo con fuentes policiales, el caso tomó estado público este miércoles por la mañana, cuando Aníbal S, residente en el kilómetro 25 del pueblo, se presentó ante las autoridades para denunciar movimientos bancarios que él desconocía.

Según su relato, desde hace una década se registraban consumos y transferencias en su resumen de la tarjeta del Banco Macro sin su consentimiento. La policía accedió a estos registros, que llevaron a una joven de 27 años con quien el hombre mantenía una relación.

La joven usó la tarjeta del jubilado para el pago de servicios de streaming

Medios locales revelaron que el hombre venía notando descuentos en su tarjeta y, tras pedir ayuda, se constató que la joven estaba vinculada a su cuenta bancaria. La misma fue identificada como Ángela Paola de S., residente del km 28 de la misma localidad que el jubilado.

Durante la pesquisa a cargo de la policía de Misiones, se confirmó que la tarjeta estaba asociada a servicios como YouTube Premium y Netflix instalados en el teléfono de la sospechosa, esas suscripciones figuraban activas en diferentes aplicaciones conectadas a la cuenta del jubilado.

La presunta autora fue demorada y quedó a disposición del magistrado interviniente. Fuentes judiciales indicaron que ahora se intentará establecer el monto total del perjuicio económico y determinar si existieron otros posibles damnificados en la misma zona.

Un jubilado invirtió 80 millones de pesos en una app y resultó en una estafa

Un hombre oriundo de San Juan fue víctima de una novedosa estafa virtual. En esta ocasión el jubilado, de 63 años de edad, creyó estar invirtiendo en una plataforma que prometía altos rendimientos, transfirió más de 80 millones de pesos y no logró recuperar ni un solo peso.

La UFI de Delitos Informáticos y Estafas ya trabaja para identificar a los responsables. La víctima aseguró que tomó contacto con una mujer que afirmó ser asesora de inversiones de Estado Unidos. Tras la comunicación inicial, el hombre identificado como Guzmán, se descargó una aplicación para empezar con las inversiones.

En las primeras semanas, y después de transferir un monto total de 70 millones, le hicieron creer que había obtenido rendimientos por unos 300 millones de pesos. Cuando quiso retirar su dinero, le pidieron unos 17 millones para afrontar gastos administrativos.

Las respuestas de los responsables de la plataforma eran cada vez más esquivas hasta que el sanjuanino fue bloqueado y no pudo acceder más a la aplicación. De esa manera, se dio cuenta de que no podría recuperar los 87 millones de pesos que invirtió.

Los investigadores de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas trabajan para detectar la ruta del dinero y así determinar a que cuenta fue a parar el dinero del sanjuanino.