Encontraron muerto a un jubilado en su casona: estaba maniatado y tenía golpes

Su hermana lo encontró sin vida luego de varios días sin saber de él. El relato que hizo a la policía.

Un tremendo descubrimiento conmovió a los vecinos al constatarte la muerte de un jubilado en su antigua casona. Según las primeras pericias del SAME, el hombre llevaba más de 24 horas sin vida.

La vivienda de la víctima se encontraba con la puerta entreabierta , pero la entrada de rejas que da a la vereda se encontraba cerrada con llave. Así halló una mujer la vivienda de su hermano -en el barrio porteño de Núñez - de quien no tenía noticias hace varios días, por eso decidió ir a verlo.

En el interior del inmueble estaba el cuerpo del hombre, un jubilado de unos 70 años. La víctima estaba maniatada con un cable y presentaba golpes. Por el momento, se desconoce la razón que provocó su muerte.

jubilado muerto nuñez (2)

Según consignó Clarín, el cuerpo se encontraba tirado en el piso del comedor en la casona situada en la calle Vuelta de Obligado al 3100, en la esquina de Campos Salles, a una cuadra de avenida Cabildo, en Núñez.

Cómo encontraron al jubilado muerto

Los efectivos de la Comisaría 13B fueron los primeros en llegar a la escena del hecho, tras recibir un pedido de asistencia en la línea de emergencias 911. Fueron recibidos en la calle por una mujer que se identificó como hermana del dueño de casa.

Apenas estuvieron frente a la vivienda, los policías notaron que la puerta estaba entreabierta, aunque la reja se mantenía cerrada con llave. Al instante, ingresaron al hogar y encontraron el cuerpo de la víctima tendido en el living.

Los investigadores esperan el resultado de la autopsia para definir el momento del crimen. Ese será un dato clave en la pesquisa, ya que permitirá establecer el período de tiempo en el que se analizarán las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en esa zona de Belgrano, a 100 metros de la avenida Cabildo.

Las primeras pericias de los médicos del SAME que trabajaron en la escena, el jubilado, que vivía solo, llevaba más de un día de muerto.

Casa jubilado

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Núñez-Saavedra a cargo del fiscal José Campagnoli y la causa fue catalogada como "averiguación de paradero". Mientras, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad es quien se encargó de llevar a cabo las primeras investigaciones del hecho.

"Era una re buena persona"

"Él denunció varias veces que le habían querido usurpar la casa", reveló esta mañana a TN Ayelén, una joven vecina del jubilado. Al enterarse de la trágica noticia, ella misma fue a denunciar la presencia de los intrusos a la policía.

"Si hay cámaras, que tengan un punto de quiebre por dónde empezar a buscar. Tiene que haber justicia por este hombre", afirmó la joven, y acto seguido lamentó: “Me pone muy triste, era una re buena persona”.