¿Reforma laboral con cambios en las vacaciones? Esto dice el borrador del proyecto impulsa el Gobierno

Es inminente el envío de la reforma laboral al Congreso . El Gobierno se encuentra trabajando en la letra chica del proyecto, del cual ya trascendieron algunos puntos . Uno de ellos está relacionado con las vacaciones . La Casa Rosada tendría planeado introducir modificaciones vinculadas a las condiciones y los derechos de los trabajadores al momento de tomarse descanso.

Según figura en el borrador, que se basa en otra iniciativa de la diputada libertaria Romina Diez , el empleador podrá otorgar el goce de las vacaciones en cualquier momento del año , hasta el 30 de abril del año siguiente. Con esta mayor flexibilidad , se eliminan restricciones estacionales y se extiende el margen temporal disponible para descansar. En los casos de empresas que organizan un descanso anual en distintas fechas, cada trabajador tendrá derecho a acceder a sus vacaciones al menos una vez cada tres años durante la temporada de verano.

Una de las modificaciones centrales es la creación de la posibilidad de fragmentar el período vacacional , siempre que cada parte no sea menor a una semana completa . Es decir, la licencia paga no se limitará a una sola vez por año, sino que podrá dividirse en segmentos de al menos siete días corridos. Esta estructura marca un contraste con el esquema anterior , en el que las vacaciones usualmente se tomaban completas en una única ocasión durante el ciclo anual.

720 - 2024-04-10T144215.862.jpg Con la reforma laboral, los trabajadores podrán fraccionar sus vacaciones con períodos mínimos de una semana.

Al permitir el fraccionamiento del período vacacional, el proyecto busca reflejar las modalidades actuales del mundo del trabajo y la necesidad de adaptar la regulación a estructuras más flexibles y dinámicas. Al mismo tiempo, impone límites claros para preservar el derecho a un verdadero descanso: los periodos jamás deben dividirse en tramos inferiores a una semana.

Por otra parte, la retribución correspondiente al período de descanso deberá ser abonada al inicio del mismo. Si las vacaciones se otorgan en forma fraccionada, el empleador podrá optar por liquidar la totalidad de la remuneración correspondiente al total del descanso al comienzo del primer período.

Cambios en el aviso de las vacaciones y los empleados en pareja

De acuerdo a la iniciativa, las empresas estarán obligadas a comunicarle al trabajador la fecha de inicio del período vacacional por escrito y con una anticipación mínima de 21 días. El proyecto sostiene esta medida como estándar, aunque admite que los convenios colectivos pueden negociar otras condiciones adaptadas a la realidad de cada sector.

trabajo empleo indemnizacion generica (2) Los empleadores estarán obligados a comunicar el período de vacaciones con 21 días de anticipación.

Esta medida busca garantizar que los empleados cuenten con tiempo suficiente para organizar sus compromisos personales y familiares de acuerdo al cronograma definido por el empleador.

Otro punto clave que incorpora la reforma involucra a los trabajadores casados o en unión familiar que se desempeñan bajo las órdenes del mismo empleador. En esos casos, el empleador debe otorgar las vacaciones en forma conjunta y simultánea, siempre que ambos así lo soliciten.

Polémica y desmentida por la jornada laboral de 12 horas

El proyecto de reforma laboral de la diputada libertaria Diez habilita en el artículo 197 bis la extensión del horario laboral de las ocho horas actuales hasta doce horas diarias. La iniciativa remarca que el empleador solo debe “respetar el mínimo de DOCE (12) horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo”.

Además, señala que “se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral”.

Sin embargo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pidió “no dar bolilla” a las versiones sobre el supuesto contenido de la reforma y esperar el envío del texto oficial al Congreso. “Lo de aumentar las horas es un disparate. Nunca en las discusiones lo escuché siquiera. Lo de trabajar más horas no sé de dónde salió, nunca lo escuché ni lo vi. No tengo la menor idea”, aseguró.