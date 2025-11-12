Viajó para acompañar a su hija que estudia en Buenos Aires y la mataron cuando iba a pagar el alquiler

El ataque ocurrió en plena calle. Había llegado hace poco para visitar a su hija que está estudiando medicina.

La mujer brasilera fue atacada en pleno centro de Buenos Aires, el agresor tiene un extenso prontuario y problemas psiquiátricos.

Una mujer de 69 años fue víctima de un brutal crimen en las últimas horas en Buenos Aires . Fue atacada en la calle.

Fuentes policiales precisaron que un hombre, sin motivo aparente, la golpeó en plena Avenida Corrientes y cayó al piso . Aunque fue trasladada por personal del SAME a un hospital, no sobrevivió.

La víctima fue identificada como María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco , turista brasilera, quien se encontraba visitando a su hija, Carolina Bizinoto, quien se encuentra estudiando medicina en la Universidad de la Buenos Aires (UBA) .

Buenos Aires: así fue el brutal ataque

Según la reconstrucción de la familia de la víctima, el miércoles 5 de noviembre, la mujer salió a buscar el dinero para pagar el alquiler de la casa de su hija. Fue en ese momento cuando el hombre la atacó. María Vilma cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico.

Agresión y muerte.

“La llegaron a socorrer. Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada (del viernes) murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima, al medio brasileño g-1.

Detuvieron al atacante

Según informaron fuentes policiales, el atacante —que fue encontrado horas después del ataque en Junín y Córdoba— es un hombre de 30 años, con 20 antecedentes por delitos graves y varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos.

Entre su prontuario, se cuentan robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública. También tuvo varias internaciones en los hospitales Piñero, Durand y Borda por alteraciones psiquiátricas. En todos los casos se fugó, informó la Policía.

Agresión, muerte. La mujer murió tras sufrir una agresión en plena calle.

Ahora, quedó detenido acusado de tentativa de homicidio a disposición de la Unidad de Flagrancia Este y fue trasladado al hospital Borda.

Quién era María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco

Nacida en Itapuranga, en el noroeste de Goiás, y residente de Goiânia, María Vilma dedicó más de 20 años al servicio público. Se desempeñó en el 10° Juizado Especial Cível y era reconocida por su calidez y compañerismo. “Era muy compañera del equipo, siempre dispuesta a ayudar, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad”, recordó Letiére Almeida, quien compartió trabajo con ella.

Ahora, la familia de la mujer busca repatriar sus restos para sepultarlos en Brasil. “Mi prima está desesperada porque solo quiere llevarse a su madre a casa”, dijo Lima. Aún falta que se realice la autopsia de la mujer, que debería hacerse este miércoles, según el diario Metrópoles.

Agresión, muerte. La víctima, identificada como Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco era jubilada.

Por su parte, la hija de Vilma usó sus redes sociales para lanzar un pedido al respecto: “Gracias a todos. Necesitamos que sea más rápido el trámite de liberación del cuerpo y de la autopsia”, escribió en una historia de Instagram. “Mamá, te juro que lo vamos a lograr. Te amo”, escribió en otra