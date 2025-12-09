Paro confirmado de ATEN: docentes endurecen el reclamo por una nueva convocatoria

El gremio docente lanzó la medida al no ser convocados por el Gobierno a una nueva reunión paritaria.

El gremio docente ATEN confirmó el paro anunciado para el próximo jueves 11 de diciembre, tal como habían votado las asambleas de los maestros y al no haber sido convocados a una nueva reunión por parte del Gobierno, en medio de la negociación paritaria.

Según dieron a conocer a través de sus redes sociales, el paro será "contra la Reforma Laboral, la reforma previsional y educativa impulsada por el Gobierno Nacional y por respuestas a los reclamos de aten". La medida incluirá una manifestación desde el Monumento a San Martín, desde las 11.

Tanto ATE como UPCN y Viales aceptaron la propuesta mejorada del gobierno provincial, que implica una pauta salarial para el 2026 que consiste en extender por un semestre el acuerdo por IPC (Índice de Precios al Consumidor) , con una revisión para el segundo semestre.

Paritarias - ATEN -Gobierno (13) ATEN en la última mesa de negociación que luego rechazó en asambleas la propuesta salarial. Claudio Espinoza

El gremio docente busca que el acuerdo sea anualizado, pero ello implica desordenar los acuerdos que cerró el gobierno con la mayoría de los estatales. Para ATE no hubo muchas vueltas: sabe que es un año difícil y que Nación tiene condicionado en parte a provincia, para que se cumplan las metas fiscales, e imponer una pauta salaria del 10% para el 2026.

Según pudo saber LM Neuquén, este martes será un día fundamental para el cierre de la paritaria. El gobierno está pensando, haciendo números y estrategias, para evaluar si convoca o no a ATEN, para realizar otra oferta, más puntualizada, de manera que el sindicato pueda bajar a las asambleas.

ATEN por el IPC anualizado: ¿Se podrá?

Desde ya, anualizar el IPC será una batalla que puede alargar un conflicto y generar tensión con los demás gremios, que ya aceptaron. La novedad de la convocatoria podría conocerse a la primera hora, a través de una comunicación del ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

El gobierno sabe que el acuerdo salarial del 2025 vence el 31 de diciembre, y la última cuota de este acuerdo se paga con los salarios de enero y los primeros días de febrero. Es decir, que aún hay un margen para la discusión con los docentes, si es que se quiere llegar a esa instancia.

La oferta consistía también en un bono extraordinario de 380.000 pesos a pagar en la segunda quincena de enero. Aunque otros gremios estatales aceptaron el planteo, ATEN lo consideró “insuficiente” y reclamó recomposición real del salario.

SFP Asamblea ATEN (7) Sebastián Fariña Petersen

En el Ejecutivo reconocen que la situación financiera es delicada, pero también admiten que buscan evitar un escenario de conflictividad que complique el cierre del año y, más adelante, el inicio del ciclo lectivo 2026.

Mientras tanto, hacia el interior del gremio se intensifican las diferencias, y el problema es si el oficialismo de Marcelo Guagliardo podrá sostener ante las asambleas una propuesta con IPC, pero no anualizada. ¿Dan los votos para esa propuesta más algo debajo de la manga? No se sabe.