Nos adentramos en un tópico de compleja resolución. ¿De qué persona debes alejarte en 2026 según tu signo ?

Esta es la persona de la que debes alejarte en 2026, según tu signo del zodiaco

Estar en una relación, del tipo que sea (amistad, familiar, de pareja) debido exclusivamente a una necesidad de no estar solo, puede influir negativamente. En el próximo año, los astros vienen a dejarnos nuevas lecciones en cuanto a las energías de los vínculos que sostenemos. ¿De qué persona debes alejarte en 2026 según tu signo del zodíaco ?

¿Qué precauciones tomar entonces de cara a 2026 ? La astrología se mete de lleno en el horóscopo para darte tips y estar con la antena parada ante cualquier señal dudosa.

Estar en una relación, del tipo que sea, debido exclusivamente a una necesidad de no estar solo, puede influir negativamente en nuestra salud mental.

Aries: el 2026 llega con un objetivo importante en este aspecto. Aries debe dejar atrás a aquellas personas que no saben manejar su energía y que lo hacen perder brillo, acostumbrándose así a ser menos de lo que es. En una palabra: debe alejarse de aquellos que no lo dejan ser libre.

Tauro: los taurinos deberán alejar de su vida a las personas que lo marginan y lo dejan en segundo plano. A ésas que siempre esperan que los de este signo estén disponibles. En 2026, su estabilidad emocional no es negociable.

Géminis: en 2026, necesita imperiosamente alejarse de aquellos que lo arrastraron a decisiones que no eran suyas. Debe dejar atrás a las personas que, aunque parecían muy seguras, lo influenciaron negativamente y no tenían ni idea de lo que realmente necesitaban.

Cáncer: fundamentalmente, debe alejarse de aquellos que, a lo largo de 2025, les ofreció comprensión, apoyo y paciencia infinita. Sin embargo, estas personas a las que intentó ayudar nunca movieron un dedo para salir adelante.

Leo: en 2026, debe alejarse de dos clases de personas: de las que no tienen corazón, gente fría o calculadora, y que invalidan sus emociones o disfrutan de verlo dudar de sí mismos. Por otra parte, también deberá evitar a quienes compiten con ellos sin motivo, porque la energía no puede perderse en vano.

Virgo: en 2026, deberá proponerse decir que no a determinadas personas que, ante todo, no son amables. Aquellas personas que no hacen nada por él, que solo toman de los virginianos como si la energía de estos no tuviera límite. En definitiva, deberán decir adiós a quienes nunca le agradecen nada, a quienes exigen sin aportar.

Libra: deberá alejarse de aquellas personas que pretenden tener su vida resuelta a través suyo. De esa gente que siempre le delega responsabilidades emocionales, que le pide claridad cuando la verdad es que ni ellos saben lo que quieren, y que además buscan su aprobación pero jamás ofrecen la suya.

Los doce signos del zodiaco Capricornio Acuario Piscis Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio y Sagitario 1200x678.png Los doce signos del zodiaco: Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario.

Escorpio: en 2026, deberá cerrarles la puerta de su vida a aquellas personas que siempre van en contra suyo. De ésas que permanentemente cuestionan sus decisiones, que ponen obstáculos, que lo hacen sentir que deben justificar cada una de sus acciones.

Sagitario: deberá alejarse de aquellas personas a las que falta humildad. De aquellas que nunca reconocen sus errores, que viven culpando a los demás y que son dueños de un ego insoportable.

Capricornio: con urgencia, deberán dejar atrás a aquellas personas que lo critican sin razón todo el tiempo. De aquellas que no soportan verlos avanzar y que disfrazan su envidia de preocupación.

Acuario: en 2026 deberán alejarse de personas que quieren aprovecharse de su poder, de aquellas que solo lo buscan cuando necesitan algo, que lo halagan cuando quieren beneficios, que lo hacen sentir especial solo para pedirles favores.

Piscis: deberá dejar atrás a aquellas personas que lo adulan y que lo usan como fantasía emocional, pero que nunca aparecen cuando se trata de construir una historia real. Asimismo, también deben alejarse de quienes le pintan ilusiones sin intención de cumplir nada nunca jamás.