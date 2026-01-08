Venezuela anunció la liberación de 'un número importante' de presos políticos

Esta liberación de presos también abarca un gran número de prisioneros extranjeros.

Este jueves, el Presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de presos políticos , locales y extranjeros en Venezuela .

El dirigente chavista y hermano de la presidenta Delcy Rodríguez, dijo que la medida es un gesto para "consolidar la unión nacional y contribuir a la paz", y que la cifra de excarcelados será significativa.

"El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", sostuvo en su discurso.

La liberación de presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro

Esta medida se establece cinco días después de la operación estadounidense en Caracas, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien ahora enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York. Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal.

Se han contabilizado, según la organización venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos Foro Penal, al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general para todos los detenidos.

El jefe del Parlamento agradeció además la intermediación de actores internacionales en el proceso, entre ellos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil Lula da Silva y el gobierno de Qatar.

El pedido del gobierno nacional por la liberación de argentinos

Tras conocerse la noticia de liberación, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullirch, realizó un pedido particular y volvió a reclamar por la libertad del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani.

La ministra consideró "una gran noticia" el anuncio del país venezolano y enfatizó: "Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias".

"Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso. La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera", añadió la actual senadora libertaria.

Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias.



Organismos de DD.HH. de Venezuela confirmaron la liberación de presos

El director del Foro Penal de Venezuela, Alfredo Romero, anunció el inicio del proceso de liberación de presos políticos anunciado por el nuevo gobierno chavista.

"Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros#, dijo Romero en un posteo en X.

Martha Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, dijo a The New York Times que algunos de los primeros presos políticos que serían liberados de manera inminente son los detenidos en El Helicoide, un centro de reclusión señalado desde hace años por denuncias de torturas y abusos, que originalmente había sido proyectado como un moderno centro comercial en el corazón de Caracas.

La liberación de detenidos se convierte en uno de los primeros gestos de esta magnitud en el escenario político venezolano, con repercusiones tanto internas como en las relaciones con países vecinos y organizaciones internacionales, que vienen reclamando por los derechos humanos tanto de venezolanos como presos políticos.