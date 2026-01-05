"Ningún país está a salvo": la advertencia del hijo de Nicolás Maduro

Luego de la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses, su hijo y actual diputado, Nicolás Maduro Guerra -"Nicolasito"-, emitió este domingo un mensaje en el que indicó que "la historia dirá quienes fueron los traidores" .

Ahora, Maduro Guerra habló en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional (AN) para el periodo legislativo 2026-203, en la que señaló que "si naturalizamos el secuestro a un jefe de Estado, ningún país está a salvo" .

" Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier Nación que no decida someterse. Este no es un problema regional, es una amenaza directa a la estabilidad política global", expresó en la Asamblea.

maduro y su hijo

"Hoy el mundo, sus pueblos, sus gobiernos, debemos tomar una decisión: alzar nuestra voz por la paz", sostuvo frente a sus compañeros diputados. "Por el respeto al derecho internacional, por la soberanía, por nuestro derecho a existir o callar por temor. Pueblos del mundo, a ustedes les digo, la solidaridad internacional por Nicolás concilia con Venezuela", sumó.

"No es un gesto político opcional, es un deber ético y jurídico. El silencio frente a estas violaciones compromete a quienes callan y debilita al sistema internacional que todos dicen defender", indicó haciendo referencia a la poca cantidad de países que han sumado su apoyo al ex mandatario de Venezuela, capturado por Estados Unidos el sábado por la madrugada.

"Compañeros, colegas diputados, mundo, no es una diferencia o tensión bilateral como han pretendido falsamente hacer ver, es una ruptura gravísima del sistema internacional. En Venezuela, la indignación de nuestro pueblo no es desesperación, es consciencia histórica y nosotros debemos convertir la indignación, organizarla en movilización y claridad política", comentó.

"Defender a Venezuela hoy, es defender el derecho de todos los pueblo a existir con dignidad. Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el del presidente y la primera combatiente, en la misma acusación en la que han sido puesto ellos", denunció el diputado y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

"Soy inocente y un hombre decente", declaró Nicolás Maduro en los tribunales de New York

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, declaró Nicolás Maduro frente al juez Alvin Hellerstein. Maduro se presentó en la audiencia con una camisa azul manga corta sobre un uniforme naranja de prisión. Tenía puestos unos auriculares negros, al igual que su esposa, Cilia Flores, para traducir las declaraciones.

Cuando el juez le pidió a Maduro que se identifique, lo hizo llamándose presidente de la República de Venezuela y diciendo que estaba “secuestrado”.

El ex presidente de Venezuela se puso de pie, hablando en español, y dijo que fue capturado en su casa en Caracas. "Sigo siendo el presidente de mi país", agregó.

Luego dijo que tenía el escrito de acusación en sus manos “por primera vez”. El juez le preguntó: “¿Quiere que se lo lea?”, y mediante un intérprete señaló: “Prefiero leerlo personalmente”.

En tanto Cilia Flores, la esposa de Maduro, también declaró por primera vez ante la Justicia estadounidense, allí se declaró inocente.