El hijo de Nicolás Maduro habló de "traidores" y llamó a "mantener la movilización"

"Nicolasito" Maduro Guerra difundió un mensaje en redes sociales en el que sugirió fracturas internas en el oficialismo.

Luego de la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses, su hijo y actual diputado, Nicolás Maduro Guerra -"Nicolasito"-, emitió este domingo un mensaje en el que apuntó contra supuestas traiciones dentro del círculo de poder bolivariano. En su declaración, instó a los simpatizantes del chavismo a mantenerse movilizados en las calles y sostuvo que el movimiento “no mostrará debilidad”.

“La historia dirá quiénes fueron los traidores”, expresó Maduro Guerra en un audio difundido en redes sociales, cuya autenticidad fue confirmada por su entorno. “Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad”, agregó en su mensaje.

El pronunciamiento se produjo horas después de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. La operación fue presentada por el gobierno de Estados Unidos como parte de una causa criminal abierta en 2020, que incluye acusaciones por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra.

NICOLAS MADURO HIJO 2

El dirigente chavista de 35 años, conocido como “Nicolasito”, también figura en causas abiertas en Estados Unidos vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, desde el operativo no se ha registrado su presencia pública ni se informó oficialmente su paradero. Tampoco hubo precisiones sobre si cuenta con custodia especial o protección, mientras el clima político interno continúa bajo tensión.

Hasta el momento, los comunicados oficiales del chavismo se centraron en denunciar la captura como un acto de agresión extranjera. El mensaje de Maduro Guerra, en cambio, introdujo el concepto de traición dentro del espacio oficialista, sin aludir a nombres específicos. “La historia lo va a contar”, insistió.

Cómo sigue la situación en Venezuela

En el plano político, tras la caída de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue designada como autoridad de transición. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que Rodríguez deberá colaborar con la estabilización del país si pretende conservar su rol. “Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, afirmó en una entrevista con The Atlantic.

Maduro ante la Justicia estadounidense

Nicolás Maduro y su esposa comparecerán este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York, donde serán formalmente notificados de los cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas que pesan en su contra en la justicia estadounidense. La audiencia marca el inicio formal de un proceso judicial sin precedentes, con implicancias tanto legales como políticas.

Nicolás Maduro. Estados Unidos. La llegada de Nicolás Maduro a Nueva York.

La acusación, presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que el exmandatario integró durante años un esquema criminal de tráfico internacional de cocaína, con participación directa en operaciones destinadas a introducir toneladas de droga en territorio estadounidense. Según los fiscales, este entramado —vinculado al denominado “Cartel de los Soles”— habría funcionado con cobertura estatal, involucrando a funcionarios de alto rango y estructuras armadas.

El expediente también implica a Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto las actividades ilícitas. La figura de la ex primera dama ya había sido mencionada en causas anteriores: en 2017, dos de sus sobrinos fueron condenados por narcotráfico en tribunales de Nueva York, en un antecedente que los fiscales federales citan como parte del contexto familiar y político bajo investigación.