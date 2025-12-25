Navidad de liberaciones en Venezuela: excarcelan a 71 presos políticos

Entre los excarcelados hay 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes, detenidos en 2024 durante las protestas posteriores a los comicios presidenciales.

La libberación de los presos políticos detenidos en Venezuela se produjo esta jueves 25 de diciembre.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre de Navidad fueron liberadas 71 personas que permanecían detenidas en Venezuela en el marco de las protestas desatadas tras las elecciones presidenciales de 2024.

Según precisaron, se trata de 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes que habían sido arrestados en distintos operativos de seguridad luego de los comicios.

En una nota de prensa, el colectivo ha detallado que el grupo de hombres estaba recluido en el penal conocido como Tocorón , en el estado Aragua (norte), mientras que las mujeres en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y los adolescentes en La Guaira (norte).

El comité celebró las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro “insuficiente”, por lo que exigió “la libertad plena” de todos los detenidos poselectorales a través de una amnistía general. “La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”, subrayó el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios.

En octubre pasado, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo de 2025, por lo que pidieron entonces la revisión de los casos de sus hijos.

Las excarcelaciones de este jueves también han sido confirmadas en la red social X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos.

Elecciones, crisis política y detenciones en Venezuela

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral –controlado por funcionarios afines al chavismo–, y de la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas –la mayoría de ellas excarceladas– y acusadas de terroristas, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Nicolás Maduro está dispuesto a abandonar Venezuela a cambio de una amnistía

En una conversación telefónica mantenida el 21 de noviembre, Maduro le expresó a Donald Trump que estaba dispuesto a abandonar Venezuela, pero dejó claro que su salida solo sería posible si se le garantizaba una amnistía legal completa para él y su familia.

La oferta que Maduro le planteó al presidente estadounidense se dio en medio del aumento de la presión internacional para forzar su salida. Cabe recordar que desde 2019 su legitimidad fue desconocida por Washington y por varios países occidentales. En este contexto, Trump mantiene un refuerzo de la presencia militar en el Caribe en sus operativos contra el narcotráfico.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, ni la Casa Blanca ni el gobierno venezolano revelaron detalles de la comunicación ni si luego hubo contactos formales. Las fuentes aseguran que Maduro supeditó su renuncia y salida de Venezuela a recibir una amnistía que le brinde protección jurídica y eventualmente refugio político, aunque no se mencionaron posibles destinos para él y su familia.