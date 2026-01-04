La fuerte decisión que tomó Romina Gaetani tras denunciar a su marido por violencia de género

En medio del escándalo por el grave episodio que involucró a su expareja Luis Cavanagh, la actriz volvió a subirse a los escenarios.

Romina Gaetani atraviesa días de extrema sensibilidad tras denunciar un grave episodio de violencia de género ocurrido el pasado 29 de diciembre. La situación se desencadenó en el Tortugas Country Club de Pilar, donde la actriz convivía con su ahora expareja, Luis Cavanagh. El hecho generó una profunda preocupación en el ambiente artístico tras conocerse los detalles de la intervención policial en el domicilio.

El alerta a las autoridades llegó a través de un llamado al 911 que activó de inmediato el protocolo de seguridad en el barrio privado. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la artista en un evidente estado de shock emocional y con signos de violencia física. La escena fue calificada como desconcertante debido al nivel de alteración y angustia que presentaba la reconocida intérprete .

Personal del SAME trasladó a la artista al Hospital Central de Pilar, donde el equipo médico constató y documentó diversas lesiones en su cuerpo. Los profesionales de salud dejaron asentado en el parte oficial que la paciente presentaba golpes visibles en la zona de los brazos y la cadera. Estos registros médicos resultaron fundamentales para la posterior ratificación de la denuncia penal contra el empresario.

La propia actriz relató a las autoridades que su expareja mantenía conductas agresivas de manera recurrente, motivadas principalmente por ataques de celos. Horas después del ataque inicial, Romina se presentó ante la justicia para formalizar los cargos, confirmando el alto riesgo que corría su integridad. Esta acción legal busca poner fin a un vínculo marcado por la violencia y garantizar su protección.

Romina Gaetani acompañará a "La Bomba de Tiempo"

A pesar del trauma reciente, la ex "Verano del 98" tomó la valiente decisión de retomar sus compromisos profesionales para refugiarse en el afecto de sus seguidores: se confirmó su participación especial en el ciclo "Lunes Bomba" junto al grupo La Bomba de Tiempo en el Centro Cultural Konex. La organización del evento celebró su presencia destacando: “@rominagaetani se sube al escenario para compartir nuestro ritual”.

Este regreso a la actividad pública, programado para mañana, es visto como un paso fundamental en su proceso de recuperación emocional. El encuentro musical al aire libre le permitirá recibir el apoyo directo de un público que la acompaña en este difícil trance personal. Se espera que el escenario funcione como un espacio de contención ante la fragilidad que atraviesa actualmente.

Desde la producción del show manifestaron su alegría por contar con la actriz en la primera fecha del año, calificándola como una invitada de honor. El mensaje oficial de la banda fue contundente para invitar a la comunidad: “Primer Lunes Bomba del año con invitada de lujo”. Para la protagonista de "Pasión Morena", este acto representa un abrazo simbólico necesario tras haber vivido una de las semanas más oscuras de su vida.