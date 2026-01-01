Las razones de Romina Gaetani para no pedir la perimetral contra su ex pareja

El abogado de la actriz explicó los motivos detrás de la controversial decisión en el marco de la causa por violencia de género contra su ex.

La denuncia presentada por Romina Gaetani por una supuesta situación de violencia de género y agresiones contra su expareja Luis Ramón Cavanagh , avanzó en las últimas jornadas con movimientos clave en la instancia judicial.

El abogado de la actriz, Ignacio Trimarco , brindó declaraciones y detalló los pasos recientes del caso, incluidos la ratificación de la denuncia, por qué se desistió de pedir medidas cautelares y el acceso al expediente previo a la etapa probatoria.

Trimarco comenzó resumiendo lo ocurrido: “El día domingo la llevan (a Romina Gaetani) al hospital de Pilar. El día lunes se comunica la fiscal, ratifica la denuncia y le pone a disposición las medidas de impedimento de contacto, cautelares y demás”.

image

Acto seguido, dio detalles de la situación emocional y física de la actriz. “Ella dijo que por el momento no necesitaba una perimetral, lo expresó obviamente en estado de shock. Durante el día de ayer nos constituimos como particular amplificación de la causa. Y a partir de hoy, ya tenemos acceso al expediente. Ahí vamos a analizar todas las constancias del caso y, en su caso, ver y decir si vamos a solicitar algún tipo de medida o no”, precisó el abogado en declaraciones a la prensa.

Por qué desistió de solicitar una perimetral

Más adelante el abogado Ignacio Trimarco se refirió al motivo por el que Romina Gaetani no quiso solicitar la restricción perimetral. “La realidad es que ellos viven en dos domicilios distintos, uno vive en Tortugas, otro vive en Capital. Ella entendió que en principio no era necesaria un tipo de medida restrictiva. Más allá de eso, por supuesto, tiene contacto cero y demás. Pero ahora, con el venido de la causa, vamos a analizar qué otras medidas vamos a solicitar”.

Luego contó cómo avanza la causa. “Ahora comienza toda la etapa probatoria, donde se van a recibir los testigos, las afirmaciones y toda la prueba que pueda ayudar a acreditar el hecho para que sea aportado ante el abogado a juicio y juzgado”.

image

Sobre la situación personal de Romina Gaetani, el letrado remarcó el apoyo contante que recibe la actriz. “Ella está bien, en su casa, y con su hermano, su mamá, sus amigos. Está contenida, está bien. Obviamente, muy shockeada con toda la situación, porque obviamente son sentimientos encontrados. Una pareja que todavía estaba vigente, o sea, ellos tenían una relación que, si bien se habían separado, estaban intentando recomponerla. Y bueno, se da esta situación lamentable”, agregó.

Finalmente, el abogado recalcó que la causa continúa: “No está terminado. Y la causa, por supuesto que va a seguir. De hecho, por eso nos presentamos como querellantes. Así que sí, se va a impulsar hasta el final”.

Recordemos que la actriz tuvo que ser internada en un sanatorio de Pilar a causa de las agesiones físicas que recibió por parte de su ex pareja, Luis Cavanagh. Inmediatamente, se dio intervención a la policía, como así también judicial. Ahora solo resta esperar cómo será el avance de la causa por violencia de género.