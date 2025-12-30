El abogado de Romina Gaetani habló tras la denuncia por violencia de género: "Muy golpeada"

La actriz fue internada tras ser golpeada por su ex pareja. Gaetani fue trasladada al hospital luego de un llamado que se realizó al 911.

La reconocida actriz argentina, Romina Gaetani fue internada tras ser protagonista de un brutal episodio de violencia de género . Su ex pareja Luis Cavanagh fue denunciado por haberla golpeado .

Según precisaron, todo habría ocurrido en el Tortugas Country Club, lugar donde reside Gaetani. La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 que permitió poner a la actriz a resguardo. Los médicos constataron que la actriz tenía golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera , lo que activó de manera inmediata el protocolo contra violencia de género correspondiente.

El abogado de Gaetani , Ignacio Trimarco , fue quien se encargó de revelar detalles del estado de salud de su clienta como también el avance de la causa por violencia de género. En diálogo con el programa Lape Club Social Informativo por América TV , el letrado llevó tranquilidad respecto a su salud física: " Romina se encuentra bien, está estable, está contenida por su familia" .

El hecho ocurrió el domingo pasado y no sólo derivó en la internación de la actriz de 48 años de edad, sino también la posterior denuncia formal contra el empresario Luis Cavanagh.

"Se habían separado hace un tiempito": cómo era la relación de Romina Gaetani con su ex

Romina fue atendida el mismo domingo, recibió el alta médica y actualmente se encuentra en su domicilio, acompañada por su madre, su hermano y un círculo cercano de amigas que le brindan contención. "Ella está estable desde lo físico, pero emocionalmente muy golpeada", aclaró e indicó que fue ella quien le pidió que hablara para llevar tranquilidad.

Respecto a la relación que mantenían los implicados en el caso, reveló que "se habían separado hace un tiempito y estaban intentando retomar la relación. La verdad que específicamente por qué se separaron y esas cuestiones, no las sé. Tampoco se las pregunté a Romina".

Sobre lo que ocurrió horas previas al episodio de violencia, indicó que desconoce la situación ese día, pero sí que "ella se acercó hasta la casa de su expareja, tuvo una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física".

La llamada al 911 que realizó la amiga de la actriz

Este episodio de violencia logró ser abordado por personal policial a raíz de una llamada al 911 que realizó una de sus amigas. "Ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial, el 911, así convocaron también el personal policial, el personal de seguridad del barrio, del barrio privado", detalló el letrado.

"Se hizo presente el personal policial, se hizo presente la ambulancia y la trasladaron hasta un nosocomio para darle la atención médica primaria", dijo sobre lo ocurrido en aquel momento.

Tras la fuerte repercusión de este episodio y su internación, Trimarco aseguró que "Romina se encuentra bien, está estable, está contenida por su familia".

"Recibió la atención médica necesaria el día domingo e inmediatamente después recibió el alta, dado que eran lesiones de carácter leve. Ahora ya está en su domicilio con su madre, con su hermano, su grupo de amigas conteniéndola", comentó.

En relación con la causa judicial, Trimarco afirmó que se solicitaron las cámaras de seguridad del domicilio. "Son pruebas esenciales de este tipo de hechos que habitualmente suceden puertas adentro", expresó.

Por otra parte, Infobae confirmó que Gaetani rechazó solicitar una medida de restricción contra su expareja, como una perimetral. "Es una decisión que depende de la víctima, y en este caso decidió no pedirla", explicaron las fuentes al medio.

Como parte del procedimiento judicial, Basiglio ya habría estipulado una fecha para que la actriz sea sometida a una evaluación de riesgo. Según trascendió, la fiscal ya cuenta con testimonios relevantes para la investigación y logró acreditar las lesiones que presentó Gaetani