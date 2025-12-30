Quién es Luis Cavanagh, el empresario que denunció Romina Gaetani por violencia de género

Su nombre dio vueltas en el mundo del espectáculo luego de ser denunciado por su exnovia, la conocida actriz que fue internada en las últimas horas.

El empresario de bajo perfil fue llevado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Romina Gaeteani, reconocida actriz argentina, fue internada en un hospital de Pilar luego de un llamado al 911 para denunciar un hecho de violencia de género que sufrió en su vivienda, ubicada en el Tortuguitas Country Club. Su agresor, según la declaración, fue su expareja Luis Cavanagh .

Los médicos constataron que la actriz tenía golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera , lo que activó de manera inmediata el protocolo contra violencia de género correspondiente.

Hasta el momento se indicó que Gaetani fue internada el domingo por la noche y, primer lugar, recibió atención en la guardia para luego ser derivada hacia otro sector.

Tras constatar los golpes con los que ingresó Romina a la guardia, en paralelo se estableció comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en violencia de Género, que dispuso el envío de personal de Fiscalía al hospital para recepcionar la testimonial de la actriz y avanzar con las actuaciones judiciales.

En el mismo parte se identifica al imputado como Luis Ramón Cavanagh, argentino, de 59 años, empresario, señalado como la pareja de Gaetani al momento del episodio.

Quién es Luis Cavanagh, denunciado por violencia de género

Romina y Luis comenzaron en el verano de 2024, una historia de amor que tendría, con lo ocurrido este lunes, un doloroso final tras la denuncia hecha.

Cavanagh es un empresario de perfil bajo, ajeno al mundo del espectáculo y siempre evitó la exposición pública. En ese sentido, mantiene sus redes sociales en privado, lo que hizo que se conociera muy poco sobre su vida personal y profesional. Incluso, ni siquiera trascendió el rubro en el que trabaja.

Su historia con la actriz comenzó durante el verano 2023/2024, cuando ella hacía temporada teatral en Carlos Paz con la obra "Un plan perfecto".

El vínculo avanzó rápido y, meses después, Gaetani blanqueó la relación en los medios, contando que compartían una convivencia flexible: “Estamos mitad en la casa de uno y mitad en la del otro”, dijo en junio de 2024, cuando cumplían ocho meses de noviazgo.

En el camino, hubieron muestras de la personalidad de su pareja, que podrían decantar en una situación violenta como la denunciada: “Siempre estuve de novia, soy muy noviera. Luis es empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí”, había contado en diciembre de ese mismo año en diálogo con +CARAS.

A su vez, había detallado un episodio agresivo cuando reaccionó de mal manera a un beso que Romina debía darse con el actor Marcelo De Bellis, durante la función del título: “Mi mamá, que estaba al lado de él, me dijo: ‘Percibí que se puso tenso’. Él me preguntó cómo es eso de los besos. Con todo el amor del mundo le expliqué que uno no siente nada y que es todo para la cámara. Soy buena actuando”.

Aquellos gestos ya habían hecho ruido en la pareja y también en su entorno íntimo. Todavía, en un proceso de conocimiento entre ambos habiendo iniciado una historia de amor. Lo cierto es que de Cavanagh se conoce poco, a punto tal que es empresario pero nunca se dieron muestras del sector al que se dedica. Lo que si se sabe es que no está ligado al mundo artístico.

Más allá de la información profesional tampoco exhibe su intimidad debido a que las redes sociales son privadas, es decir que pueden acceder aquellas personas a las que él le permita ver.

Qué se sabe hasta el momento de Cavanagh, ex pareja de la actriz

La denuncia que realizó Romina Gaetani

Romina Gaetani se encuentra internada tras ser protagonista de un brutal episodio de violencia de género. Su ex pareja Luis Cavanagh fue denunciado por haberla golpeado.

La información fue dada a conocer por LAM (América TV), donde se leyeron al aire detalles del parte policial que documenta el hecho.

Según precisaron, todo habría ocurrido en el Tortugas Country Club, lugar donde reside Gaetani. La intervención policial se produjo tras un llamado al 911 que permitió poner a la actriz a resguardo.

Los celos de la pareja de Gaetani

De Brito reveló que Gaetani fue internada el domingo por la noche y, primer lugar, recibió atención en la guardia para luego ser derivada hacia otro sector. "Aparentemente tendría que ver con un caso de violencia de género, con respecto a su pareja", sostuvo.

Acto seguido, el conductor de LAM leyó la denuncia policial: "Policía del 911 se presenta en el Tortugas Country Club, por un hecho de violencia de género, quien una vez en el lugar se tuvo entrevista con personal de seguridad que manifestaba que una femenina que se encontraba nerviosa había sido agredida por su pareja. Ante ello se solicitó ambulancia y personal policial".

En ese momento, "se identificó a la femenina como Romina Gaetani, quien relató que su pareja era agresivo por celos. Por lo que se solicitó una ambulancia, presente dispone traslado de la misma porque se encontraba muy nerviosa. Y se cumplen los recaudos legales", continuó leyendo Ángel. En ese momento, explicó que todavía no pudieron comunicarse con Romina, pero que ya fue dada de alta al mediodía.