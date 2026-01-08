Femicidio de Ruta 13: el imputado por tirar a su pareja de un barranco seguirá en la cárcel

Seguirá en prisión preventiva por 60 días más. Se incorporó un video publicado por LM Neuquén y un testimonio clave del intento de ocultar prueba del femicidio.

El imputado por el femicidio de su pareja Mabel Rosana López Fernández, el contratista Alcides Reyes , seguirá en prisión preventiva por 60 días más a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF). La decisión fue adoptada este jueves, durante una audiencia realizada con motivo del vencimiento de la medida cautelar impuesta el 10 de noviembre de 2025.

Al tomar su determinación de renovar la permanencia en la cárcel hasta el 10 de marzo de 2026, la jueza Bibiana Ojeda consideró que el MPF presentó pruebas suficientes sobre la persistencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En particular, la asistente letrada Margarita Ferreyra, hizo foco en la obstaculización de las tareas investigativas sobre el crimen cometido el pasado 9 de noviembre cuando Reyes arrojó la camioneta que conducía por un barranco de la Ruta 13 , después de interceptar a su pareja cuando ella se dirigía a la comisaría de Villa Pehuenia para denunciar que la había golpeado brutalmente la noche anterior, después de cenar en una cabaña en construcción en Moquehue.

ruta 13 femicidio kilka

Cabe recordar que la fiscalía reconstruyó que tras sobrevivir al siniestro que él mismo provocó, antes del puente de Kilka, camino a Cutral Co, Reyes manifestó a la policía y a los médicos que lo atendieron que había sido un accidente. Sin embargo, esa estrategia de ocultamiento y entorpecimiento se derrumbó: el caso dio un drástico giro cuando dos albañiles, empleados del imputado, declararon que minutos antes el conductor discutía fuertemente con su pareja cuando les pidió que bajen.

Nueva evidencia del femicidio que incrimina a Alcides Reyes

La representante del MPF también presentó nueva evidencia del intento de ocultar el crimen. El riesgo de entorpecimiento que —según indicó— se vio reforzado por nueva información incorporada desde la formulación de cargos,

Se trata de un video posterior al femicidio que registró la escena de violencia de género extrema, el testimonio de una persona que presenció el momento en que la camioneta cayó vacío, y declaraciones que indican que el imputado habría intentado ocultar teléfonos celulares para evitar que fueran hallados por la policía.

La pieza audiovisual fue tomada por testigos que circulaban en un auto detrás de la pick up. El conductor frenó, descendieron y con el celular grabaron hacia abajo, la pendiente y el fondo del precipicio. Con la conmoción en la voz, la persona que filmó podría haber afirmado, "se cayó", pero, en cambio, repitió: "se tiró recién… está vivo si se tiró de la camioneta recién”.

El impactante video del femicidio en Ruta 13 y el intento de ocultamiento

En la imagen se observó la camioneta 4×4 blanca destrozada después de haber caído de punta y dado vueltas, hasta incrustarse en las piedras. El silencio estremecedor del camino ancestralmente utilizado para la veranada e invernada envolvió a los presentes, incluidos los efectivos policiales de la Comisaría 47.

Las pericias reconstruyeron que la víctima salió despedida del vehículo y quedó gravemente herida en el agua del mallín y pidiendo ayuda. Fue asistida por personal médico, pero falleció mientras era trasladada al hospital de Zapala debido a la gravedad de las lesiones. Por su parte, Reyes tenía puesto el cinturón de seguridad y sobrevivió. Ya en el hospital, se encargó de remarcar que había sido un accidente.

Cómo continúa la investigación por el femicidio de Rosana Mabel

Ferreyra también remarcó la necesidad de proteger a los testigos presenciales, empleados del imputado, quienes manifestaron temor, y un primer momento habían cambiado su declaración. Así mismo, hizo énfasis en evitar cualquier tipo de influencia sobre ellos o sobre los hijos menores de edad de la víctima.

La fiscal del caso explicó además que restan realizar pericias informáticas sobre teléfonos celulares y un análisis de ADN sobre muestras tomadas en el lugar del hecho. En ese contexto, precisó que el plazo solicitado coincide con el vencimiento del término de investigación, fijado para el 10 de marzo de 2026.

La asistente letrada recordó que, por la calificación legal del caso, homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, la pena en expectativa es de prisión perpetua.

femicidio ruta 13 moquehue cutral co violencia de genero Carlos, el hermano de Mabel Rosana López Fernández pide justicia por el femicidio y visibilizar la violencia de género.

Por su parte, el defensor oficial no formuló objeciones a la prórroga de la prisión preventiva en esta audiencia, aunque informó que la defensa se encuentra evaluando la posibilidad de solicitar en el futuro una medida cautelar menos gravosa.

El pedido de justicia por el femicidio de Mabel Rosana

La noticia de la prórroga de la prisión preventiva, llegó justo a dos meses del aniversario del crimen, una fecha que quedó marcada para la familia de Mabel. Para el 9 de diciembre, a un mes del femicidio de la trabajadora de 37 años, junto a amigas y amigos de Cutral Co, Comodoro Rivadavia y Santiago del Estero -la familia elegida- su hermano Carlos organizó una volanteada en Elordi y Roca, para visibilizar lo ocurrido.

“El mensaje es para que ninguna mujer minimice las señales. Todo empieza con algo chiquito. Y después… después pueden pasar cosas que uno ni se imagina”, dijo Carlos a LM Neuquén, quien trabaja en una verdulería en la localidad petrolera, y así sostiene a sus dos sobrinos, de 12 y 17 años.

En este sentido, detalló que venía observando las marcas de la violencia de Reyes en su hermana desde que comenzaron la relación. "Venía laburando bien en la verdulería, de lunes a lunes, los primeros tiempos el chabón la iba a buscar al laburo, después empezó el tema que ella no tenía nada de mercadería, acumuló deuda, empezó a cerrar", relató Carlos y agregó que sufría un desgaste producto de los constantes celos y agresiones verbales de su pareja. "Tenían muchas peleas, rupturas y luego volvían a juntarse, le boicoteaba el trabajo, iba de 10 bajando para 1", describió Carlos.

La madrugada del domingo 9 de noviembre, su hermana le envió un mensaje estremecedor: ¨el Alcides me cagó a palos¨ y acompañó una foto instantánea. “Uno de los ojos no lo podía abrir, tenía hinchado arriba de la mandíbula, en la frente" recordó.

Luego lo llamó. "Me dijo que se escapó, estaba caminando por la Ruta 13 para la comisaría de Villa Pehuenia para hacer la denuncia contra Alcides, y que la estaban ayudando dos empleados, y me preguntó si grabé la llamada", memorizó. Con sus acciones, Mabel dejó asentado que quería presentar pruebas de la violencia para de una vez por todas cortar la relación, recibir ayuda y frenar las agresiones. Carlos lo repitió como una promesa: “Vamos a pedir justicia por ella, por nosotros, por los que la amamos. Hasta que se haga”.