Femicidios en Neuquén durante 2025: "Se agravan las condiciones de pobreza y de consumos problemáticos"

El Observatorio MuMaLá vio con preocupación un aumento de femicidios. Piden que se declare la Emergencia Nacional en Violencia de Género.

La estadística de 7 femicidios en Neuquén durante 2025, suscitó preocupación y un profundo análisis a cargo de Mumalá , la organización dedicada a abogar por la igualdad de género. “Estamos ante una cifra preocupante, son 7 crímenes contra mujeres por violencia de género , en particular, vemos cómo se agravan las condiciones de pobreza y también de consumos problemáticos ”, afirmaron.

La cifra fue relevada por el Observatorio MuMaLá quien señaló que se registra un grave incremento de la violencia extrema hacia las mujeres y disidencias. " En 2024 hubo 5 femicidios ", señalaron y desarrollaron que además del número frío, también hay aspectos importantes que se desprenden del conteo de muertes de mujeres en manos de varones.

Analizando las estadísticas desde el 1° de enero al 31 de diciembre, indicaron que se desprende que ocho niños y niñas quedaron sin madre y agregaron que, además, el 60% de los femicidios fue cometido en la vivienda familiar .

7 femicidios en Neuquén durante 2025: el análisis de Mumalá

Al mismo tiempo, remarcaron que en el caso del femicidio de Mónica Rodríguez tenía botón antipánico. A pesar de haber activado el dispositivo, y de la llegada de la policía, su ex pareja, Fernando Gabriel Gómez le disparó en la cabeza en su vivienda del barrio Familias Unidas de Centenario. Mientras el femicida se suicidó, ella agonizó una semana en el hospital Castro Rendón.

En tanto, desde MuMaLá también señalaron que uno de los casos fue un crimen de odio. Se trata del transfemicidio de Azul Semeñenko. La joven trabajadora estatal era maestranza en el Centro de Atención a la Víctima.

Luego de casi 20 días se supo que había sido asesinada por Roberto Daniel Sánchez, un gomero del barrio Toma La Familia que la interceptó cuando ella estaba ejerciendo la prostitución. En su caso y en el femicidio de Ángela Díaz los cuerpos fueron descartados en espacios públicos. En el caso de Azul, Sánchez realizó varios kilómetros y la tiró en un desagüe en Valentina Norte, cerca de Plottier, mientras que en el caso de Ángela, fue encontrada en una cantera del basural de Neuquén.

femicidios en neuquen Hasta el 25 de noviembre día de acción contra la violencia hacia las mujeres, se registró el femicidio de Ángela Díaz, Olga Quinteros, Mabel Mena, Azul Semeñenko, Jessica Scarione y Rosana López. En diciembre, Mónica Rodríguez.

Femicidios y consumos problemáticos en Neuquén

Luego, también señalaron las condiciones socioeconómicas que atravesaban las víctimas de femicidios. "En dos de los casos (el femicidio de Jessica Scarione y Ángela Díaz) las víctimas estaban en múltiples condiciones de vulnerabilidad por la situación económica y los consumos problemáticos. En base al total de los siete casos, analizaron que las modalidades de asesinato fueron variadas: golpes, arma blanca y arma de fuego.

En tanto, se registró la muerte de Teresa del Carmen Mansilla Galindo, encontrada dentro de una camioneta el 26 de diciembre en la que aparentemente vivía. "Su fallecimiento se vincula al consumo de sustancias psicoactivas, lo que devela le extrema vulnerabilidad que atraviesan las mujeres en la provincia, marcada por los consumos problemáticos, las condiciones de pobreza y distintos tipos de violencias", subrayaron.

Por último, hicieron énfasis en que Luciana Muñoz sigue desaparecida desde que fue vista por última vez en el barrio Gran Neuquén el 13 de julio de 2024. Recientemente, después de un largo reclamo, la familia y la asamblea por su aparición con vida anunció que la causa provincial pasó al fuero federal y se investiga con la hipótesis de trata de personas.

Marcha Ni Una Menos por el triple femicidio

Reclaman la declaración de una Emergencia Nacional de Violencia de Género

A nivel nacional se registraron 266 femicidios en todo el país, 997 intentos de femicidio y 184 niños y niñas que se quedaron sin su mamá. 11 femicidios más que en 2024. Asimismo, Argentina posee una tasa nacional de femicidios de 1 cada 100.000 mujeres al 31 de diciembre de 2025, que se mantiene estable desde los últimos 4 años.

Para MuMaLá, "estos datos evidencian la urgente necesidad de declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género, para la restitución y multiplicación de medidas efectivas para combatir las formas más extremas de violencia de género en nuestro país".

En diálogo con LM Neuquén, Gladys Aballay, referente del espacio, sostuvo que no existe la suficiente cantidad de personal capacitado para trabajar en los dispositivos para víctimas de violencia de género: "creemos que Neuquén es una provincia que tiene capacidad económica para aplicar en caso de que se declaran ley nacional, porque estamos en el ranking más alto de femicidios por cantidad de habitantes junto a Santa Cruz, Misiones y Chaco.

Femicidios Argentina 2025

En este sentido, sostuvo: "se siguen desfinanciando todos los programas para contener a las mujeres víctimas de violencia, insistimos que es de suma urgencia que todos los dispositivos de atención a disposición con guardias y personal necesarios”.

Por último mencionó: "todos los años hacemos balance, esto es no quedarse solo con los números sino a donde no están llegando los Estados", aseguró Aballay y agregó, "bajaron los números de las mujeres que hacen las denuncias porque hay equipos estatales que debería ayudarlas en este proceso psicológico y económicamente".