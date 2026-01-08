Rodeo en México: así embistió y pisoteó a un jinete un toro fuera de control

El hombre sufrió heridas de gravedad. El violento incidente quedó registrado en un video que se viralizó en las redes.

Un toro fuera de control dejó a un hombre hospitalizado durante un rodeo en México.

Un toro fuera de control dejó a un hombre hospitalizado y en grave estado tras embestirlo, arrastrarlo y pisotearlo durante un rodeo llevado a cabo en el estado de Puebla, en México .

El violento hecho, específicamente, se registró en la Plaza de Toros La Joyita, ubicada en el Barrio El Calvario del municipio de Huehuetlán El Chico, como parte de las festividades religiosas en honor a Cristo Rey, desarrolladas entre el 2 y el 4 de enero.

Durante una de las montas, el jinete perdió el equilibrio y quedó atrapado debajo del animal sin poder liberarse.

Según se ve en un video difundido por un medio local, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, el toro comenzó a moverse de forma violenta dentro del ruedo mientras el jinete permanecía sujeto por las espuelas.

El hombre fue golpeado reiteradamente contra el suelo y pisoteado durante varios segundos, hasta que los auxiliares lograran intervenir.

Quién era el jinete y por qué no pudo soltarse

El jinete, que pertenece al Rancho Santa Rosa, no logró desprenderse a tiempo de la montura debido a los violentos movimientos del animal.

Esto derivó en una situación de alto riesgo porque la falta de liberación inmediata provocó que el hombre quedara expuesto a la fuerza del animal.

Embed - ACCIDENTE EN JARIPEO DE HUEHUETLÁN: JINETE LESIONADO HUEHUETLÁN, PUE. — Momentos de angustia se vivieron en el Barrio El Calvario durante un megajaripero, luego de que un jinete sufriera un aparatoso accidente al quedar atrapado mientras montaba un ejemplar del Rancho Santa Rosa. Al no lograr zafarse a tiempo, el hombre recibió fuertes impactos que obligaron a su traslado de emergencia a un hospital cercano, donde es atendido por una probable fractura; hasta el momento, su estado de salud se reporta como reservado bajo vigilancia médica. | Alcaldías Puebla

Como consecuencia del incidente, el jinete debió ser trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica. De forma preliminar, se informó que presentaba una fractura en una pierna y múltiples contusiones producto del impacto.

Durante el desarrollo del episodio no se observó la presencia inmediata de personal médico especializado dentro del ruedo, por lo que la asistencia inicial estuvo a cargo de personas presentes en el lugar hasta que se concretó el traslado.

El repudio de organizaciones defensores de animales

Antes del evento, el Movimiento Animalista Puebla había difundido un comunicado en el que reiteraba que las corridas de toros son incompatibles con el bienestar animal, la protección de la niñez y una cultura de paz.

En ese mismo texto, el espacio también exhortaba a las autoridades a actuar con responsabilidad y coherencia ante la realización de eventos taurinos en el municipio de Huehuetlán El Chico, Puebla.

Embed - Movimiento Animalista Puebla en Instagram: "Desde el Movimiento Animalista reiteramos que las corridas de toros son incompatibles con el bienestar animal, la protección de la niñez y una cultura de paz. Ante los eventos taurinos anunciados en el municipio de Huehuetlán el Chico, Puebla, del 2 al 4 de enero de 2026 exhortamos a las autoridades a actuar con responsabilidad y coherencia. @armentaconmigo @gobiernodepuebla @ibagobpue_ @mtra_lupita_espinoza @jimmynatale #LaViolenciaNoesCultura" View this post on Instagram

Por su parte, la Mesa Directiva del Barrio El Calvario, encargada de la organización del evento, también había dejado una advertencia con respecto al evento.

Dijo, en particular, que no se hacía responsable de accidentes ocurridos dentro o fuera de las festividades, y destacó el peligro que representan los toros para los participantes y asistentes del evento.

Antecedentes recientes en eventos taurinos

En distintos países se registraron en los últimos años accidentes durante eventos taurinos con consecuencias graves para los participantes y el público.

Por caso, un torero de 22 años murió en Portugal en agosto pasado luego de ser embestido por un toro de 685 kilos. El joven, que hacía su debut en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en Lisboa, fue identificado como Manuel María Trindade, integrante del Grupo Forcados Amateur de São Manços.

Un video reflejó el momento en que el torero se puso de frente al animal, a varios metros de distancia, y luego avanzó hacia él. En ese instante, el toro inició su marcha y lo embistió, llevándose por delante a algunos colaboradores y aplastando a Trindade contra las tablas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1960509413384708194&partner=&hide_thread=false | Joven forcado portugués muere tras ser levantado y embestido por toro de casi 700 kilos durante su debut en la emblemática plaza de toros Campo Pequeno, en Lisboa. pic.twitter.com/eg0xD12nwO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 27, 2025

Producto del ataque, el joven quedó inconsciente y fue auxiliado por compañeros y banderilleros que lograron esquivar al toro y posteriormente distraerlo, para sacar a la víctima del rodeo.

En la misma corrida se había producido el deceso de un hombre de 73 años identificado como Vasco Morais Batista, un espectador que estaba en las tribunas y que después de ser atendido en el lugar murió en el Hospital Santa María por un aneurisma aórtico fatal.